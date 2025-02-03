市建局每呎1.53萬收購九龍城靠背壟道合作社物業

市區重建局今日（2月3日）向九龍城靠背壟道/浙江街發展計劃，即第二個重建公務員建屋合作社樓宇試點項目的物業業主，發出收購物業建議。市建局會向項目內合資格的自住業主，提出以實用面積每平方呎15,385元收購其物業。除了小部份早前已繳付補地價的自住業主外,大部份屬尚未繳付補地價而需支付「劃一補地價呎價」。



是次收購建議的「劃一補地價呎價」為每平方呎1,177元，因此在扣除「劃一補地價呎價」後，未繳付補地價單位的自住業主所獲得的補償，為實用面積每平方呎14,208元。

涉及466個業權、業主有60日時間考慮

項目涉及共466個業權，業主將有60日時間考慮市建局的收購物業建議。當物業業主接受收購建議並完成收購手續後，市建局會為有關物業內所有合資格的租客提供特惠津貼，而合資格的住宅租客更可選擇安置安排以替代特惠津貼。

九龍城靠背壟道/浙江街發展計劃。

資料顯示，九龍城靠背壟道/浙江街發展計劃，佔地約177,315平方呎，總樓面面積約1,499,156平方呎，當中住宅部份佔約1,332,583平方呎。預計提供約950個「首置」房屋單位，落成日期為2033年。

料提供950個「首置」單位、落成日期2033年

局方又指，重建合作社樓宇涉及處理解散合作社(散社)、修訂地契、分契、散社後由前社員成立業主立案法團等手續。已解散的前合作社社員,在取得其單位的業權後，需向政府繳付補地價以撤銷轉讓限制，才能自由轉售其單位。市建局只會待上述所需程序全部完成後，才開始收購項目內單位的業權。因應重建合作社樓宇的特殊情況，市建局於 2021 年與政府相關部門及香港房屋協會，協調及制定針對性措施。