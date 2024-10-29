啟德道項目流標　長實：入標目的簡單、不希望損害市建局財務收益

減息後首幅地皮截標，市區重建局九龍城啟德道/沙浦道發展項目9月截標。市區重建局今日（10月29日）表示，投標者在招標條款之上額外提出條款，而該建議的條款與市建局的招標條款存在差異，經招標遴選小組詳細審議該份標書後，決定不接納有關標書，亦不會開啟有關標書的財務建議及就有關標書的標價作財務評估。



長實（1113）最新回應指，期望入標不損害市建局財務收益及導致流標。



長實：入標不希望損害市建局財務收益及令項目流標

長實最新對項目流標做出回應：「我們入標的目的很簡單，希望在市建局財務收益不受損害的前題下，項目亦不會流標。」

地盤面積約57,124平方呎 僅收長實一份標書

項目地盤面積約57,124平方呎，可發展的總樓面面積上限為514,121平方呎，預計可提供約810伙。當時，長實（1113）回覆《香港01》表示，已就九龍城啟德道/沙浦道發展項目遞交標書。