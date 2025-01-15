市建局1.07億買九龍城逾50年全幢舊樓　去年提每呎1.46萬收購建議

市建局的九龍城衙前圍道/賈炳達道重建計劃有新進展，新近以1.07億元收購一幢樓齡逾50年舊樓。



市建局1.07億買九龍城逾50年舊樓

據資料指，是次成交為九龍城衙前圍道96號梁玲樓，地盤面積約1,137平方呎，提供8個單位，實用面積由343平方呎至427平方呎，新近以1.07億元登記成交，早於1971年落成入伙，樓齡至今約54年。至於，新買家為URBAN RENEWAL AUTHORITY（市區重建局）。

九龍城衙前圍道96號梁玲樓。

去年4月收購物業建議 提出以每呎14599元收購

值得留意的是，上述梁玲樓位於2022年市建局的九龍城衙前圍道/賈炳達道重建計劃當中。而市建局亦在去年4月受影響物業業主發出收購物業建議，提出以實用面積每呎14,599元收購其物業。有關呎價是假定為同一地區七年樓齡的假設重置單位之呎價(「假設單位呎價」)。

去年7002萬買入衙前塱道2個舖位

而事實上，市建局在去年亦以7,002萬買入衙前塱道2個舖位。當中以3,401萬元買衙前塱道70號昌盛大樓地舖及閣樓，其建築面積各約957平方呎，呎價約3.55萬元。市建局亦以3601萬元買入同一個業主持有的衙前塱道72號昌盛大樓地舖及閣樓，其建築面積約980方呎。