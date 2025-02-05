嘉里年內擬推5盤、涉4200伙　元朗南朗天峰最快本月內開售

嘉里建設（0683）旗下元朗南朗天峰HAVA今日（5日）公布最新銷售部署。項目將於短期內率先開放示範單位及開價，爭取本月內開售。另發展商又表示計劃於本年推出5個新盤，共涉4,200伙。



朗天峰爭取月內開售

嘉里發展董事及香港區總經理湯耀宗表示，項目自早前上載樓書後，接獲許多買家查詢，項目部署於短時間內開放示範單位參觀，並因應情況開價，爭取本月內開售。定價方面，將參考元朗區及地鐵沿線新盤價格。

嘉里今年擬推5新盤涉4200伙

另外，集團計劃於本年推出5個新盤，共涉4,200伙。當中包括海盈山4B期，設全新未推出過的四房特色單位；日出康城LP13，涉2,550伙單位；土瓜灣鴻福街市建局項目；元朗大棠路項目，以及元朗南朗天峰。

嘉里發展董事及香港區總經理湯耀宗（左二）、嘉里物業代理銷售及市場策劃高級 總監盧永俊（右一）

嘉里湯耀宗：冀財案可放寬繳交印花稅時間

對於市況，湯耀宗表示見到經濟氣氛好轉，1月訪港旅客破新高，相信隨著遊客回歸，經濟有所回升，樓市小陽春即將開始。另外政府本月將公布最新財政預算案，他希望政府可以推出更多支持樓市的政策，例如放寬繳交印花稅的時間。