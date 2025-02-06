資策何樂輝︰今年推港島南岸5期、油塘通風樓　料樓市平穩向上

新年伊始，多家發展商公布新一年推售部署。資本策略地產執行董事何樂輝預期今年樓市走勢平穩向上。



集團樓盤銷售方面，佐敦高臨見前累沽189伙，吸金16億元。至於渣甸山皇弟目前累沽約14伙，套現約26.1億元，項目尚餘2伙待售。而項目最後一伙連裝修特色大宅，屬東半山最大面積的頂層三複式單位，實用面積6,867平方呎，連946平方呎平台及1,103平方呎天台，目前正全球招租，意向呎租400元。

至於今年部署推合作盤，涉及為黃竹坑站港島南岸5期涉及825伙、油塘通風樓涉及748伙。

資本策略佐敦項目高臨。(蔡偉南攝)

料樓市走勢平穩向上

後市方面，他預期今年樓市走勢平穩向上，市場觀望月底財政預算案公布，望政府有對應利民措施推出，帶動樓市氣氛。預期市場表現較2024年樂觀，料樓價有單位數升幅。

何樂輝料今年本港樓價錄單位數升幅。(黃祐樺攝)

土地儲備方面，他指未來一年集團會繼續物色適合地段，密切留意政府賣地，舊樓收購或者土地的二手買賣，並不排除與其他財團或發展商合作買地，從多元管道補充土地儲備。