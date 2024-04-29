資本策略新盤高臨加推52伙　落實周五首輪開賣104伙

資本策略地產（0497）旗下佐敦彌敦道高臨加推第2號價單，涉及52伙，包括首度推出實用面積707方呎三房戶型，整批折實平均呎價約21,538元。



資本策略地產執行董事何樂輝表示，第2號價單屬原價加推，扣除最高折扣優惠15%，折實價490.2萬至1,783.8萬元，呎價約17,633至25,231元。最低售價及最低呎價單位為A1座12樓E室，實用面積278平方呎。

高臨同時公佈銷售安排，將於周五（5月3日）展開首輪銷售，以價單形式出售首兩張價單全數104伙，並會推出6伙招標發售。該盤將於周四（5月2日）下午3時截止認購登記。

全盤259伙 戶型涵蓋一房至三房

項目設有259伙，戶型涵蓋一房至三房，當中單位實用面積232至1,589平方呎。當中一房佔64伙，面積269至278平方呎；兩房佔137伙，面積374至423平方呎；三房佔43伙，面積545至707平方呎。另外亦設有特色單位佔15伙，面積由232至1,589平方呎。

另住宅大樓設有商業基座，共設9層，總樓面約12.6萬平方呎，每層樓面面積約1.4萬平方呎，預計將劃分寫字樓及零售區域。