資本策略地產邀基滙資本成長期策略投資者　供股及發債籌19.92億

資本策略地產（0497）宣布一項策略性資助及夥伴關係建議書，據此，基滙資本應控股股東鍾楚義的邀請，將(透過其管理的基金)成為公司新的長期策略投資者。控股股東及基滙資本牽頭進行潛在策略集資，以透過供股及發行債券籌集合共19.92億元，其中8億元用作再融資及償還債務，餘額用作營運資金需求。



向基滙資本發行4年期高級無抵押債券、年利率8.22%

Newco透過Earnest Equity及Golden Boost實益擁有公司已發行股本約56.24%。公司將以較收市價溢價約5.88%的價格進行14.92億元的供股，每10股合併股份獲發18股供股股份，發行82.89億股供股股份，其中11.58億元由控股股東及基滙資本旗下基金各資助Newco 4億元及7.58億元提供，餘下3.34億元由包銷商悉數包銷。另外，公司將向基滙資本旗下基金發行5億元的4年期高級無抵押債券，年利率為8.22%。

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建議股份2合1

另外，公司建議發行紅利認股權證期，每持有10股合併股份(或於股份合併前每20股現有股份)獲發1份紅利認股權證，初步認股權證認購價為0.22元，較根據收市價計算的理論收市價每股合併股份0.17元溢價約29.41%，倘於兩年期限內獲悉數行使，公司將發行4.6億股紅利認股權證股份，並將收取約1.01億元。公司亦建議股份2合1，每手買賣單位將由1萬股現有股份更改為2萬股合併股份。董事會亦建議將公司法定股本由1.8億元增加至5億元。

未來4個財政年度實現至少90億銷售額

未來董事會將檢視符合公司策略目標及其當前成長軌跡的各種業務計劃及機遇。該等計劃包括：對集團的資產負債表去槓桿化，使負債減少至較可持續的水平；繼續集團現行的銷售計劃，目標於截至2029年3月31日止未來4個財政年度內，實現至少90億元的銷售額，以產生足夠資金用於償還債務及從集團的物業組合中獲利，藉此縮小公司綜合資產淨值與股份交易價格之間的差距；在策略上重點加強探討以各種方法縮減股份交易價格相對其應佔資產淨值之間的折讓，務求吸引市場重估股份的交易價格；將於策略性資助及夥伴關係建議書完成後成立投資委員會。