萬科周銘禧：大埔馬窩路部署第二季推 年內推合作盤沙田顯和里
撰文：黃祐樺
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新年伊始，發展商公布新一年推售部署。萬科香港董事總經理周銘禧表示，集團大埔馬窩路分三期發展，涉約1,650伙，目前三期亦已獲批預售文件，最快第一季尾至第二季初推售，上半年會開展銷售步伐。
大埔馬窩路第一期涉450伙、第二期涉逾600伙、第三期涉逾600伙，主打中小型，房型涵蓋開放式至四房戶。該盤設有特色戶，當中以分層色戶為主，預計關鍵日期為2026年中。
周銘禧續指，年內亦會推與永泰合作的沙田顯和里新盤項目，主打中小形單位，目前正申請預售文件。
沙田顯和里新盤正申請預售文件
集團其他樓盤方面，周銘禧表示，長沙灣連方系列已推出約7成單位，目前亦尚餘逾百伙可售單位。至於連方l 已經開始交樓，連方II上月已獲批出入伙紙，將於年中交樓將以現樓推。至於，何文田VAU RESIDENCE亦有推10餘伙單位出租，呎租約60元。
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