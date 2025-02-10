新世界北角皇都累收逾3000票、超購近20倍　最快周末發售

新世界（0017）旗下北角新盤皇都連推兩張價單共143伙，項目兩日已累收逾3,000票，按首兩張價單143伙數計，超額認購近20倍。發展商表示，將於明日（11日）上載銷售安排，最快周末發售。



明上載銷售安排 最快周末發售

新世界發展營業及市務（特別項目）部總監何家欣表示，客源有六成來自港島區，其餘四成分別為九龍區及新界區。約一半來自本地客，近半來自內地買家, 包括上海、廣州及重慶等，亦不乏來新加坡及其他海外國際買家，當中不乏投資客、港漂人才、本地分支家庭等。

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新世界2020年斥47.76億收購皇都戲院

北角皇都戲院於1997年結業，有超過70年歷史，其中戲院大樓更於2017年獲評為一級歷史建築。其後新世界於2020年斥資47.76億元收購整個物業，是香港歷來最高成交價強拍個案。

新世界亦宣佈將為戲院部分啟動保育計劃，承諾會復修、保留和重塑戲院古蹟的歷史面貌。