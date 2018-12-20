演藝畢業厭倦Freelance　藝術女轉Sell豪宅　悟出有錢人發達真諦

地產代理與藝術，風馬牛不相及，但在高淑敏（Ellen ）身上，卻找到一點連繫。 這名年薪過百萬元的中原資深客戶經理，主力湊西半山豪客，入行4年，兩度成為公司傑出地產代理。以為她有何能耐，殊不知Ellen入行之前是「搞藝術」，做過12年舞台管理，有份參與歌神張學友國語版《雪狼湖》音樂劇，笑稱「連瞓住覺都聽到學友把聲！」 事業中段，忽然轉換人生「舞台」，再次發光，現年44歲的Ellen體驗不一樣的風光，更多留意他人如何成功，開始領略有錢人為何有錢。「因為有個頭腦喺度，就算你今日拎晒我啲錢，聽日我都可以簽單，一樣可以賺回來！」

Ellen 指，回想以前做舞台的工作，算已實現了自己的夢想，現在要開始另一個夢。（梁鵬威攝）

Ellen職場上半場，與表演二字離不開。2000年，她於演藝學院畢業後，做了一年多廣告公司，就轉戰舞台幕後製作，一做12年。「我以前幫手搞Show，做舞台管理，搵主持人、模特兒、判頭，有時要幫手綵排，仲要安排搭建舞台，測試舞台效果。其實唔止喺香港，仲要經常去唔同地方，包括澳門、內地同台灣等。」

回顧這12年，Ellen認為算是實現了自己的夢想，「去過好多地方，做過音樂節、電影節、藝術節，接觸到唔同藝術層面嘅人，包括音樂人、電影人，亦有後期製作人。以前做舞台係咁travel，試過年幾冇真正瞓過覺！」

《雪狼湖》成為史上演出場次最多的華人音樂劇，單是國語版，總共出演過54場。（視覺中國）

難忘參與《雪狼湖》 「 個人好亢奮」

Ellen口中提及的「年幾冇真正瞓過覺」，其實是「為了」張學友。2004至2006年，歌神國語版《雪狼湖》音樂劇開始巡迴演出，走勻內地35個城市，以及新加坡和馬來西等地，總共54場，Ellen有幸全數參與，「做緊《雪狼湖》嗰年幾，幕後有十幾個兄弟姊妹，以及50名舞台演員一齊去每個站，基本一個站只會停留幾日，所以不停轉酒店。我仲記得有一站，係用咗300個囚犯搭建舞台！我連瞓住覺都聽到學友把聲，因為個人好亢奮，所以好難真正瞓覺。」現在想起，Ellen仍津津有味。

努力工作，終有回報，由於該劇成為史上演出場次最多的華人音樂劇，劇團更獲得金牌作紀念。「應該唔叫辛苦，如果你係好鐘意嗰樣嘢，投入咗就唔會覺得辛苦，其實搞到場表演會好有成功感。」

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Ellen續指，當年工作非常繁忙，基本一個站只會停留幾日，「就連瞓住覺都聽到學友把聲」。（視覺中國）

不想再過「Freelancer」生活 望建立自己事業

常言道，「一個銀仔有兩面」，Ellen認為過去一直活在藝術世界，某程度上與世界脫了節，「以前我係藝術人，雖然我唔係反社會，但社會叫我去做，我唔會做。好多事情都係睇自己個『心』，加上以前係唔睇報紙、唔投資、唔儲錢，其實唔係好知世界發生緊咩！」

Ellen解釋，由於自己是「Freelancer」，收入不算穩定，一單工作平均大約花4至6星期完成，收入介乎2至3萬元，雖然其他人可能同時接不同工作，但她沒有這樣做。直至2013年，亦即她39歲那年，想到希望在人生路上尋求新突破，「我應該厭倦咗唔係『0』就係『1』嘅生活，即係今日未必知聽日有咩做。而且我係『Freelancer』，即使努力工作，都只係幫老闆建立事業，自己就做唔到……」

Ellen直言，自從入行做經紀，才開始懂得投資，包括買樓。（資料圖片）

從不會儲蓄 轉變為學會投資

萌生轉行念頭，想試「新嘢」，千頭百緒，Ellen卻選擇到美國「過冷河」，經歷一年遊學生涯，「我好想去嗰間波士頓學校、好想玩Jazz（爵士樂），所以去美國讀咗個關於音樂的暑期課程，順便以旅客身份遊覽美國。」2014年回港，她仍未有清晰目標，但在朋友笑稱「有呼吸都可以做」下，入行做了地產代理，由當初奧運站到現時西半山豪宅區，年薪起碼過百萬，「喺香港做豪宅可以睇到好多變化，做經紀就係一個接觸層面，並且同好多人合作。」

換了「舞台」，做代理收入水漲船高，Ellen坦言，自己的價值觀亦有所改變，由以前不留意新聞，到現在緊貼大市，「這份工作令我去學習投資，我從同事、客人、報紙、Banker、我先生、人生導師Tony Robbins身上，學到很多投資意見。現在留意其他人點樣成功，更會研究名人錄，睇佢哋幾百億係點搵，點做生意。」

聽落「現實」，但Ellen直言︰「其實今日食嘅、用嘅野都冇變，賺回來的餘錢會用來做投資。現在明白，有錢嘅人永遠都有錢，因為有個頭腦喺到，就算你今日拎晒我啲錢，聽日我都可以簽單，一樣可以賺回來。」