「對工作要求是最大壓力」　藝術女空降代理界　4年速上位

代理入行門檻總予人低的感覺，就連今次受訪者、中原資深客戶經理高淑敏（Ellen）的朋友也笑稱「有呼吸都可以做！」只是，入行容易，留得低很少，能上位的更有幾多？ 現年44歲的Ellen 2000年演藝學院畢業，做過12年舞台幕後製作，4年前「半途出家」做地產代理，意外發現人生事業的第二個「舞台」。從低做起，由奧運站起步，爬到西半山豪宅區，800萬至2億元的磚頭都經手過，年薪起碼過百萬。她直言，自己不怕辛苦，最大的工作壓力是對自己的要求，每日whatsapp 500個客亦是「等閒」。

Ellen入行短短4年，已經兩次得到中原傑出地產代理獎。（梁鵬威攝）

Ellen工作的分行位於西半山，主力豪宅買賣，她於2017及2018年取得中原傑出地產代理獎，近日促成一宗2億元豪宅成交，是該行冒起得較快的一員。

4年前，Ellen剛從美國遊學一年後回到香港，仍未有工作目標。在朋友介紹下，入行做了地產代理，「記得當時我問朋友『我做唔做到代理？』，朋友講笑稱︰『有呼吸都可以做！』」隨後誤打誤撞，一抱嘗試心態入行。

漸漸，Ellen發現地產代理是自己理想的工作，初入行駐守奧運站分行，專攻屋苑客，由於成績優秀，轉戰西半山豪宅區，「我見西半山條數咁好，一早都想入去，呢度就好似中原嘅名牌大學咁人才輩出！」

雖然最近樓市轉淡，Ellen直言的確流失一班投資客，但中產人士購買力仍強勁。（梁鵬威攝）

不怕樓市轉淡 皆因香港多有錢人

就是這種奮鬥精神，即使市況轉淡亦未能吹熄Ellen的一團火。她直言，最近的確流失一班投資客，但有危亦有機，中產人士購買力仍在，只要主動出擊，仍有生意，「最緊要自己個心唔好淡，好多客呢幾年睇咗一段時間，（樓價）好高時間睇過，就冇買到，有些就係租咗一段時間，就好似有啲中產人士畀緊6萬幾蚊租，如果依家買樓，直頭夠供到有突！」

有人難上車，但求一個蝸居，但不要忘記，香港仍有大量有錢人，「我接觸呢個層面，買到佢哋嘅Dream House，可能先買件投資，再買一件大啲就自己住。」

做經紀不是帶人開門睇樓般簡單，前期的工作一樣重要。（梁鵬威攝）

慎防客人墮「選擇困難症」陷阱

代理工作看似簡單，尤如帶人開門睇樓，然後順理成章簽約。她指出，查實睇樓前，資料搜集工作十分重要，「幫客慳時間係好重要，特別係一班好高質素嘅客，買嘅銀碼係好大，呢批係我的Ideal Customers（理想客戶）。最理想Close Deal係一至兩個月。你要透過傾談、見面，知道佢哋結果要咩......」



Ellen續道：「如果個客睇得太多，會無感覺，或者係選擇困難症。就好似買兩億元物業呢個客（Ellen最近做過的豪宅成交），佢只係睇咗兩間，因為市場上真係無咩更好嘅選擇，但係有啲人睇咗20間都買唔到，因為佢睇到麻木咗，就好難做到成交。」

香港地有4萬個經紀，要客人記起你，不是「三言兩語」的事。（資料圖片）

為求客人記起你 一日與500個客聯絡

但要買賣雙方都記得你，原來還要投其所好，「我唔係只係帶客人睇樓，因為現在睇樓係好易，你睇VR（虛擬實境）一睇都睇晒，根本唔需要你。我要同客建立到一個話題，要知佢喜好，可能個客玩開飛機、遊艇、車或者畫，如果我都識，咁就更容易溝通。」Ellen透露，會要求自己每日至少同500個客有whatsapp來往，原因是「有時唔一定要佢買嘢，可以講吓一幅畫係咁值錢，透過這種output，有時會有嘢返......」

為求充實自已，今年暑假期間，她就遠赴美國紐約「學師」，到當地藝術品拍賣中心，研究拍賣人的推銷技巧，「呢次係一個新挑戰，聽佢哋點講故事。如果我賣一個盤，入面全部都係藝術品，就可以用到我學過嘅嘢。」

西半山盤源供應較少，有時求放盤可能仲難過找買家。（梁鵬威攝）

為促成生意 鍥而不捨求放盤

講到得意之作，Ellen稱︰「有個客住開2,000呎，但小朋友大咗，已經搬出去，所以想賣樓，跟住買兩間1,000呎屋，一間自己住、一間用來投資。」然後，透過與客人交流，她找到一個棘手樓盤適合買家，「（單位）冇一個代理睇過，個業主經常不在香港，佢個中間人又唔聽電話，我要朝早、晏晝、夜晚、深夜不停打電話，打足一個星期，佢終於肯聽，但係租客仲住緊單位，我求咗好耐，終於肯畀我哋睇樓。」



「（客人）一睇就中！我見個客問好多問題，就知佢會買。我記得，果次Close Deal只係用咗一個星期！」什麼單位有如此魔力？答案是景觀以及屋內裝修，「係中個景觀、中裝修、中入去個感覺。而且業主移咗民，唔熟香港市場，所以成交價比市價平3至5%，在2,000萬元之內，算係好平！」Ellen解釋道。

雖然Ellen已做到過百萬年薪，但笑稱仍未達目標。（梁鵬威攝）

多勞多得 年薪逾百萬

成功沒秘密，「你想做，就要歇斯底里去做。」如此拼命，當然多勞多得！記者問道她的年薪，Ellen輕描淡寫道︰「其實我一年搵唔多......（年薪有沒有100萬？）咁當然有，我定目標是100萬的5倍，即係500萬。」

話雖如此，她並不心急，即使做足功課，亦要保持耐心，等待「東風」來臨，「香港係一個好多錢嘅地方，你有個理念就賺到錢......我對工作的要求就是最大壓力，有時好想Close Deal，我哋要等一個最理想時機，可能等一個市場消息，令買賣雙方取態唔同咗，成交就會出現。」