「退休」9年復出　兩年勁賣2500個車位　代理上位記︰想追求更好

畢業後打理家族生意、20多歲「退休」，閒時做義工、讀書進修，相信是不少人夢寐以求的人生。現實中，39歲的黃蔚婷（Angela）正是活生生的例子，但4年前，卻在父母反對下，加入地產代理行列，一心「作反」！ 不要以為Angela只是打「風流工」過日晨，喜歡揸跑車的她，工作一樣「踩盡油」，戰績包括兩年內賣出逾2,500個車位，曾一炮過賺7位數佣金。職位短時間更內由持牌代理，「直昇機般」連升多級至公司首席項目經理。 這位年薪達300萬元的「車位女王」細說放棄「退休」原委，並坦言即使是做代理，也不能夠只「靠把口」，老套講句將勤補拙！

黃蔚婷入行只因機緣巧合，為幫朋友而加入代理行列。（盧翊銘攝）

13歲隨家人移民到澳洲的黃蔚婷，大學修讀會計，畢業首份正職是協助家人打理成衣生意，擔任亞太區銷售總監。23歲那年，在家人協助下買入第一層樓；2005年才26歲便宣布「搵夠退休」，「那時候開始想做一些自己想做的事，所以不再工作，由哥哥接手生意。（夠錢洗嗎？）當然屋企幫了唔少，至少金錢上足夠過自己嚮往的生活。」

「退休」後，黃蔚婷不時做義工，又報讀課程，生活看似優哉游哉，大少事情均由父母「打點」，「屋企人由細到大什麼都幫我安排好晒，包括移民、到澳洲讀書，買樓都一樣，他們成日話要安居樂業，供樓當儲錢，所以幫我畀首期。」

聽落無憂無慮，但原來物極真的必反。生於潮州人家庭的Anglea，4年前不理父母反對，在現時上司游說下入行。「其實與他（上司）已經認識了十多年，剛好升職成為主管，需要建立團隊，那時候就游說我先做幾個月，待他請到足夠人手後才離開。」Anglea解釋道。

賣車位如傾生意 要做好計劃書

殊不知，「玩票」心態，卻變成正職，4年內更由持牌營業員，升至首席項目經理，上位快過「直升機」。Anglea直言，做代理不再是其他人所說「靠把口」的行業，更重要是將勤補拙。

由初時什麼都不懂，到現在自言「講嘢夠實在」，Anglea笑指今次是靠自己「苦幹」，「入行初期我強迫自己每日去2至3個車位現場，觀察當區人流、車流等，又與居民聊天，了解實際情況。港、九、新界大部分停車場都有我的足跡。」

落力做功課，原來為寫計劃書，「如果有投資者想投資，我會幫他做計劃書，列出附近車位升幅、成交、升值潛力等數據。準備計劃書都用了兩星期，要用行動令他明白，地產代理都是專業行業，不是靠把口就得！」

講到致勝關鍵，原來是勸賣家「留一手」，「我連轉售時的車位定價都為他預備好，做到一條龍服務。代理都是一門生意，為公司帶來佣金及收入，而個客賺到錢就會跟住我！我有時會與客戶說：『要留錢畀人賺』，讓下一手（投資者）都有機會賺錢，大家取得平衡，先可以繼續有可觀的利潤。」

47個車位 兩天「一Q清袋」​

翻查資料，黃蔚婷入行之初，車位「牛市」剛剛開始起，賺到錢的投資者着實不少。據中原統計，去年本港住宅車位買賣合約總值161.3億元（9,291宗），按年升近60%，金額創1996年有記錄以來歷史新高，有分析更預計今年成交額可達180億元，再創歷史新高。

所謂「站在風口上，豬都會飛」，更可況Anglea絕非省油的燈，打從她入行首月，已「有單開」，至今從沒間斷。過去兩年「黃金期」，更賣出超過2,500個車位。為她打嚮「頭炮」的，是2016年沙田花園城一役。

Anglea憶述，當時市場較少人拆售整批屋苑車位，她「膽粗粗」跟業主商討，將該屋苑2期共47個車位拆售，「我們會先印好傳單，派到該停車場約兩公里範圍內屋苑；又會預先做好部置，定好每位同事站崗位置。仲好記得當日黑雨，仍然要與同事在車場擺街站搵客。試過有附近揸車過來的人，食完乳鴿後幫我們買了一個（車位），更有內地投資客住在麗豪酒店，經過見到聽完我們解釋後，買了3個！」最後用了兩天，「一Q清袋」。

市場料今年全年車位成交額可達180億元，或再創歷史新高。（資料圖片）

預先計劃下月目標

記者翻查資料，相信該批車位是由資深投資者羅珠雄所擁有。據當時報道，羅珠雄於2016年2月斥資3,080萬元，向華懋買入沙田花園城兩層停車場合共58個車位，平均每個車位作價53萬元。其後羅珠雄提價47%至60%拆售其中30個車位，叫價78萬至85萬元。

近年，車位拆售成風潮，不少投資者食髓知味。今年4月，再有「大戶」拆售青龍頭豪景花園245個車位，在Anglea經手下，10日內轉手賣走當中200個，投資者獲利約25%，她亦「穩袋」近7位數佣金。

升職加薪是每個「打工仔」的希望，4年內連升多級，Anglea沒有「停一停，抖一抖」的想法，「現在我會預先計劃下一個月目標，要求自己一定做到，不過打工有同事上司幫手，壓力反而少很多。」她透露，目前正與不同的業主商討，準備拆售逾千個車位，「這將是我下一個挑戰，賣過千個，我以前真係未試過。」

自言性格︰硬頸同任性

工作「踩盡油」，與其性格有關。訪問當日，記者與Anglea到停車場拍攝，她介紹自己的座駕時稱，「我好鐘意呢類大馬力的跑車，放假揸出街好舒壓。或多或少都反映我性格，硬頸同任性。」似乎與其他一般女生的喜好不同？她笑言：「呢個係我性格特點，代表自己勇於是接受挑戰，想追求更好！」到最後都可以找到位宣傳自己，果然是「Top Sales」！

黃蔚婷透露父母初時反對她任地產代理。（盧翊銘攝）

而這種「硬頸同任性」，亦「幫」她改變了父母的想法。成為代理前考慮將近一年，最後才決定入行，原因是家人反對，「雖然我都好男仔頭，但可能（父母）是潮州人的關係，他們好保守，覺得一個女仔帶人睇樓好危險。」她笑言今次脫離父母安排，可以說是踏入「反叛期」，「花了一段時間才說服他們明白，做工商代理相對上較少帶客上樓，好多時都係準備資料。」

直到今日做了一點成績，父母才由反對變為支持，「有時還會介紹身邊的親戚朋友給我，但我始終希望靠自己，在這一行取得一點成就。」