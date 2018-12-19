碩士女做地產　初入行街邊派傳單　自我安慰︰唔會一世都係咁！

職場打滾，總有一些心理關口難打破，好似做護士「驚血」，做代理「驚拋頭露面」。80後沈厚莉（Lily）6年前跳入地產代理界，心理包袱可能更大，皆因她算是行內學歷較高的一批，企街邊派傳單，心裡難免不好受︰「開頭撞到第一個（朋友），我都有啲尷尬。」 入得行就要「豁出去」，抱住「唔會一世係咁」的心態，Lily由一張白紙開始，入行不足2年時，就取得地產界奧斯卡之稱的DSA﹙「傑出推銷員獎」﹚，並在去年3月和今年6月兩度都取得百萬精英大獎，即當月營業額破百萬元。 由於兩文三語較好，沈厚莉入行之初已「打大佬」，獲派去西九龍豪宅區分行，主力湊金融客，現已升至客戶總監一職。這位化淡妝束起頭髮，身穿淨色套裝的星級代理，認為經紀不一定要「好social」，反而熟讀「product」更好，因為講到底「買樓不是買菜」，客人考慮的還是你說話有無「餡」。

80後地產代理沈厚莉入行6年，曾取得地產界奧斯卡之稱的DSA（傑出推銷員獎）。（張浩維攝）

查實Lily不止高學歷，更讀過「番書」，她自中學起留學澳洲，於當地大學畢業後回流，再於中大修讀食品營養及科技碩士學位。成為經紀之前，她原有一份月入逾2萬元的穩定工作，是於大型企業從事食品採購及檢測工作。貿貿然轉行至經紀，絕對犧牲不少，當時Lily家人都以為她「玩玩下」做3個月就走，但無想到她於2012年入行至今，已差不多6年半，現為美聯物業尖沙嘴豪宅組擎天半島分行客戶總監。

當時有學歷有工作，談到毅然轉行的原因，Lily直言「我見到我當年個啲上司，做左超過10年都係咁樣樣，唔會有太大上升空間咁樣，或者進步空間咁」，故埋下轉工念頭，恰巧當時就從廣告見到地產代理牌照課程，就抱着多學一門專業心態報讀，修畢後獲邀加入公司。

初時要企街派傳單 累積客底

不過，「隔行如隔山」，她入行首3個月都開不到單，僅得底薪幾千元，全憑積蓄過活，但最大的心理關口是要「企街」派傳單，「我自己始終都係讀書底出身，無人地咁進取真係會沖埋去，或者打交之類咁去爭客，咁我都係企係到慢慢派我嘅傳單」。

況且，「撞口撞面」也令Lily感尷尬，「企係街到一路撈，撞返啲舊同事同朋友囉，開頭第一個撞到我都有啲尷尬嘅，後尾我明白呢個只係短暫性嘅工作模式，咁就唔會一世都係咁！」

據美聯物業數據顯示，旗下地產代理僅約7%為大學生，以集團年報計，現時有7,151名營業代理，約500人左右，而員工底薪約5,000至8,000元。（梁鵬威攝）

「熟讀product好過」

雖然地監局要求，申請地產代理牌照最低學歷為中五。據美聯物業數據顯示，現時僅約7%為大學生，以集團年報計，現時有7,151名營業代理，約500人左右，而員工底薪約5,000至8,000元。擁碩士光環的Lily也不標榜自己背景，認為學歷在經紀這一行，對生意不會有大幫助，也不會提到自己學歷，反而她曾留學澳洲，只認為這類經驗，則和客人有特別話題。

也和一般港人想法不同，她認為經紀是一門專業，「我發現外國標准比較高，幾年前係澳洲住的時候，人地已經要考一啲diploma甚至係property degree，但香港可能就門檻比較低，所以大家就將個工種睇低左」。

Lily強調地產代理是一份非常專業、以人的角度出發的工作，同時要熟讀樓盤資料，自己每日例行工作必要留意樓盤和市場資訊。除銷售物業外，Lily話作為一個物業顧問，更要給予客人投資的意見和分析，並輔以估價和成交資訊支持。所以，她明言不會投放好多時間在Social，「因為我覺得我去花啲時間熟讀product，好過去social，個客人對你嘅first impression除左係outlook之外，佢地就會考慮你講野嘅表達、有無層次」。

言行如一，訪問當日Lily呈現經紀「標準」形象，化淡妝並束起頭髮，身穿例行公事的西裝。她認為不需要打扮得花枝招展，簡單乾淨即可，更一點都不貪靚，只怕形象不佳，Lily道「你放散頭髮呢，你去睇樓，亂晒、感覺會好唔良好」。

Lily強調地產代理是一份非常專業、以人的角度出發的工作，同時須熟讀樓盤資料。（張浩維攝）

留住金融客「要好快講到重點」

學歷雖然不是有助生意，但就令她起步點較高。因公司見她精通兩文三語，一來就派她到西九龍豪宅區分行。Lily卻說這區另有難處，不同於藍籌屋苑，「好難做到生意，因為好多時呢邊啲人好多都係bankers、金融人，佢地啲時間好急，聯絡佢嘅時間好短，食飯時間聽你一個Call。」況且，豪宅銀碼較大，考慮的時間愈多，導致「睇樓量少，一星期得幾轉，要把握個幾轉，就要好精警」。

她點明想留住金融客，「要好快講到重點，捉到佢地想要啲乜，電話頭5至10秒係關鍵，岩就繼續，唔岩就cut線！」一擊即中，亦要事前功夫做足，例如Lily慣會整理一份計劃書或簡報，根據客人要求推薦3至5個單位。她解釋，投資客多重視有數據支持的分析，「好似銀行估價是否超越叫價？樓上單位叫價較樓下同類型單位成交價是否較低？知道有水位，就會對佢地比較吸引！同埋，點解要買呢度？有咩學校配套優勢？附近設施同交通有咩？」Lily形容，情況有如大學時做匯報。

有充足資訊支持，令客人較勇於出手，她今年曾簽成過億生意，「今年帶客人睇新界洋房，本來買家打算購入一間自用，但最終決定一買買左3間」。

湊「過路客」秘訣：做每個客人秘書

西九龍豪宅區的客不止「Smart」，更難是不少「過路客」，只路過香港一、兩日。要「湊」這班客仔，Lily就形容自己好似秘書，會為他們處理不少事務。不時成日周圍飛的客人都會找她幫忙處理小事，如查詢管理處電話、閂窗等，亦向其提供買家租務管理、驗樓、裝修及清潔轉介等服務。

Lily直言「即係差唔多秘書咁囉！」平日也要關心客人的生活和家庭狀況，「同佢地一齊成長」，從而按需求向他們提供合適的資訊，如客人的小朋友漸大而衍生的換樓需求。但這些瑣碎小事無疑大增工作量，Lily就說會當客人如家人一般，「你將你個工作融入係生活入面，你會覺得好似生活一部分，就好似呼吸一樣！」