公私營房屋改「73比」　發展商：只係把刀點𠝹　個餅仔仲係咁多

運房局今日﹙21日﹚公布2018年長遠房屋策略周年進度報告，正式落實將公私營房屋比例，由目前「6 : 4」 轉作「7 : 3」，而未來10年總房屋供應量則減至45萬伙。按最新「7 : 3」分布，公營房屋數目將增至31.5萬伙，私營房屋則由18萬伙減至13.5萬伙，當中更包括「港人首置上車盤」。 換言之，比例「改一改」，未來私樓供應即大減25%。有發展商認為，私樓供應量減少，或導致樓價被「拉扯」向上，但無論比例如何，關鍵還是港府要有完善的短、中、長期房屋供應政策。

楊聰永認為私樓佔比下降令供應減少，無形中樓價變得「硬淨」。（資料圖片）

九建楊聰永︰無形中令樓價變得「硬淨」

九龍建業（0034）市務及銷售部總經理楊聰永表示，政策令私樓供應減少，無形中令樓價變得「硬淨」，因中長線供應短缺，或令市場信心回來，料樓市有機會反彈。

楊又直言，私樓價格向上對居屋有牽引作用，「會拉扯綠表、未補地價的價格向上，都會有少少托市的情況」。他認為政府應平衡供應，以滿足不同群體的需要，建設向上流的階梯，提升居住質素。

另外，根據9月底數字，未來3至4年一手私人住宅物業市場的預計供應量為9.3萬個。若果政府推地步伐不變，扣減未來4年供應後，餘下6年的平均供應量，料跌至每年只有約7,000個，形成「肥前瘦後」的局面。楊聰永認為這不是重點，原因是長策（長遠房屋策略）不能根本解決房屋供應問題，「只不過把刀𠝹邊到大份啲，餅仔仲係咁多」。

蔡宏興期望本港整體的房屋供應量可以上升。（資料圖片）

華懋蔡宏興：短期內未必影響一手樓市

至於華懋集團行政總裁蔡宏興認為，目前談論會否令供應量「肥前瘦後」仍言之尚早，「政府的估計會有偏差，實際（未來3至4年一手供應量9.3萬個）係咪得呢？更何況依家建築工人不足，建築期已經被拖長。」

蔡宏興相信，政策的目的是為協助社會上最有需要幫助的人士「上樓」，「政府已經表示公營房屋供應遠遠落後於目標，依家希望增加（公營房屋）供應，都是一個方向來。」

至於「73比」後，私營房屋供應減少，蔡宏興認為，短期內不會對一手樓價及發展商投地策略有影響，但更重要的是港府要有完善的短、中、長期的房屋供應政策，「希望未來供應量前景會更明朗，例如棕地，或其他可以快少少拿出來的土地係咪可以增加？將成個餅做大一點，平衡不同需要。」

梁志堅擔憂轉為「73比」後，會導致私樓價錢有「起落」。（資料圖片）

會德豐梁志堅：加地積比增私樓供應

會德豐（0020）副主席梁志堅直言，「呢個階段講73、64無意思，唔知道有幾多數目出到嚟」，並稱如果地積比可增加，可令政府提供的私樓供應不會與以往差太遠。轉為「73比」後，他表示私營房屋數量減少，擔憂會導致私樓價錢有「起落」，「呢樣野唔係我哋嚇政府，而係都希望政府拎到個平衡」。