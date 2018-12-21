長策公私比例改7:3　私樓供應恐大降65%　陳帆：供應量仍健康

運房局今日（21日）公布《長遠房屋策略2018》周年進度報告，並將公私營房屋比例由6:4改為7:3，其中私營房屋十年供應目標只得13.5萬伙，且首五年合共有10萬伙供應之後將無以為繼，後五年只有3.5萬伙，即由19/20年起年均供應2萬伙，至24/25年起大減至每年約7千伙。 被問及減少私樓供應會否推高樓價，運房局局長陳帆指出，於未來5年間，私樓供應量每年平均有逾兩萬伙，強調未來短時間私樓供應不會突然減少，供應甚至較過往多50%。他形容，未來私樓供應量仍然健康。

新一份《長遠房屋策略》，政府將調整公私營房屋比例至七三比。（資料圖片）

根據去年公佈的《長遠房屋策略》周年進度報告，當時公私營房屋比例仍然維持6:4，私營房屋的十年期供應目標為18萬伙。不過，今年公私營房屋比例卻改為7:3，私營房屋供應目標只得13.5萬伙，較去年訂立的目標少4.5萬伙。

同屬資助樓宇的首置上車盤也會列入私營房屋，意味「真」私樓數目會比實際預計更少。

陳帆認為，雖然現時將公營房屋比例提高，私營房屋減少，但他強調，加大公營房屋比例可回應社會需求。(余俊亮攝)

未來數年私樓供應9.3萬伙

陳帆認為，雖然現時將公營房屋比例提高，私營房屋減少，但他強調，加大公營房屋比例可回應社會需求。他又指，未來五年間，一手私人住宅物業的預計供應量平均每年逾2萬伙，未來三至四年更可達9.3萬伙，形容供應較過往多50%，未來私樓供應情況仍然健康。

他表示，長策每年都會進行檢討，會根據當時的經濟、市場變化進行調整。他說，未來會緊密留意私樓的變化。