政府推4幅住宅地　林浩文料明年地價仍跌5至10%

政府今日公布下季賣地計劃，將推出4幅住宅地皮，2幅來自啟德、1幅來自大嶼山、1幅來自元朗，涉及1,860伙單位，按季大減770伙或29.3%。

萊坊高級董事及估價及諮詢主管林浩文指， 4幅地皮中，以啟德地吸引性較大，預計未來一年地價仍會向下調整約5至10%；又預料明年「貨尾加預售」供應量約27,000至28,000伙，估計未來3至4年有9萬多伙住宅供應，尚算足夠。

但中長期供應則是一大問題，預料政府注意到未來兩年是房屋供應高峰期，故想留點「彈藥在手」，待土地供應政策有最終結論後再作評估及部署。

林浩文指4幅地皮中，以啟德地吸引性較大（李澤彤攝）。

料未來發展商買地出價上不會太進取

林浩文說近年地價貴而近月出發展商賣樓速度放慢的情況，對各發展商的現金流、持貨能力及對後市的態度作出考驗，又預料未來本地及中資發展商在買地時會更有「選擇性」及「策略性」。

他認為在中美貿易戰、本港經濟表現以及聯儲局加息下，發展商的賣樓及發展成本有一定壓力，相信會「各自計數」，買地出價上不會太進取。

林浩文亦表示，對2022年後土地及房屋供應感到擔憂，希望政府盡早制定時間表，加快進行不同項目，如人工島、維港外填海等的環評及其他技術性研究，以保障本港長遠土地供應。