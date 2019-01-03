銅鑼灣瑆華一手客　放盤3年才成功沽出1房戶　損手逾1球離場

本港樓市進入調整，市場開始見蝕讓成交。世紀21北山地產營業董事嚴智贇表示，新近錄得銅鑼灣瑆華成交，單位為低層B室，實用面積383平方呎，1房間隔，座向北面望少海景，連租約800萬元沽出，實用面積呎價20,888元。

2016年放盤叫價1,100萬

他透露，原業主於2011年11月向永泰地產（0369）購入該單位，為一手買家，作價為944.7萬元，買家用於收租之用，當時收租約2萬元，回報達2.5厘。

但嚴表示，業主於2016年1月起放盤欲「走貨」，當時叫價1,100萬元，隨後叫價反覆向下，到去年7月時叫價跌至900萬元，仍無人承接，故業主再將叫價劈至810萬元，最終於近日再減價至800萬元沽出，累劈27%或300萬元。

對上成交已為前年7月

嚴指出該業主持貨逾7年，是次沽出單位，估計賬面蝕145萬元離場。他解釋，該盤前面景觀被前面單幢盤COHO「擋實晒」，加上項目一直較少成交，對上成交已為2017年7月該廈低層C室，實用面積383平方呎，成交價為850萬元，業主同樣是損手離場。

他又指，雖然港島區較少樓盤放售，加上該單位現時收租2.5萬元，以成交價800萬元計，回報率達3.75厘，故該單位終獲新投資者承接。