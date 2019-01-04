嘉華溫偉明：中資出價審慎　料投地競爭減弱

雖然本港樓市吹淡風，但發展商對在港投地就維持積極。嘉華國際（0173）營業及市場策劃總經理（香港地產）溫偉明出席美聯周年晚宴時表示，預計今年本港樓市發展平穩，樓價視乎個別樓盤發展，料市區地繼續搶手。

他指，旗下新盤視乎市場氣氛定價，未來一年重頭戲推出啟德新盤，涉及1,000伙，將參考同區樓盤嘉匯的經驗，並會推售白石角嘉熙餘貨300至400伙，以及嘉林邊道項目。

溫偉明又表示，集團會繼續在港投地，中資發展商出價會相對審慎，相信投地的競爭情況較前2年減弱。對貿易戰前景，他認為對廠商影響較大，相信長遠對樓市影響不大，因本港經濟基調良好，息口亦維持低水平。

萬科（香港）市場營銷與客戶關係部董事周銘禧表示，屯門上源至今累售571伙，超過8成單位，套現約35億元（陳嘉碧攝）。

萬科香港：全年樓價5%上落

萬科（香港）市場營銷與客戶關係部董事周銘禧則預計，農曆新年後樓市會進入鞏固期，預計今年全年樓價波幅為5%。

至於旗下樓盤，他指出屯門上源至今累售571伙，超過8成單位，套現約35億元，並稱農曆新年後上源可能推出特色單位。而長沙灣福榮街項目，他又表示正申請預售樓花同意書，將提供400至500伙，包括開放式至3房單位，期望於今年中推出市場。

周銘禧指出，未來將透過不同渠道增加在港的土地儲備，如投地和留意二手市場的土地、重建項目等。他強調，集團在港是長時間發展，並無停下發展步伐，只要自己「計到數」和通過集團風險審查都會投標。就公私營房屋比例調整為7比3，周認為私樓供應減少，私樓價格有機會有少許調整，但相信長遠對樓市有好處，料日後樓市會健康發展。

五礦地產營銷及市務總監方俊指，新盤開價較市價略有競爭力，可為往後推盤製造加價空間（陳嘉碧攝）。

五礦地產方俊：料上半年樓市橫行

同樣出席晚宴的五礦地產（0230）營銷及市務總監方俊對今年樓市持審慎樂觀態度，預料上半年樓價横行，全年樓價則升5至6%。

他又透露，今年底旗下油塘項目將申請預售樓花同意書，預計可於明年推售。對個別發展商低市價開盤，方直言新盤開價較市價略有競爭力，可為往後推盤製造加價空間，未嘗不是一個好的策略。

另外，方俊稱集團過往也有積極投地，投標出價都和中標價貼近，而今年將部署入標不同地皮，將尋找優質地皮，傳統住宅區、地鐵沿線或周圍配套完善項目，也有機會收購舊樓重建，他又表示，對本月截標的啟德地皮也有興趣。

外圍經濟方面，他認為若美國加息步伐放慢，可對美國本土經濟有幫助，更有機會幫助本港樓市。不過，他稱利息支出對買家影響不大，最主要為首期支出考量。同時建議政府可考慮放寬按揭成數，以及縮短審批預售樓花同意書的時間，此可直接增加房屋供應。