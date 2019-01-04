恒地林達民：中美會傾掂數　料下半年樓市重拾升軌

近期樓市腳軟，新盤開價貼市，部分發展商取態見保守。恒地（0012）營業（一）部總經理林達民出席美聯周年晚宴時表示，2019年上半年樓價未必好，發展商近期出價水平穩固，預料下半年樓市則重拾升軌。

他解釋，中美兩國都有損失的大前題下，談判將會「傾掂」，料下半年中美貿易戰談判有進展，地產市道將會復甦。

土地報告填海建議值得鼓勵

至於旗下樓盤，他指元州街項目和馬頭圍道庇利街項目將於今年首季開售，將貼市價推盤。

對於土地專責供應小組的報告，林達民對此表示正面，而報告主要著墨於長線土地供應上，並稱「特別是填海部分值得鼓勵」。他指本港作為國際大都會，土地供應少會影響本地生產總值上升。

新地（0016）副董事總經理雷霆表示，旗下馬頭角新盤DownTown 38或於下周推出價單（陳嘉碧攝）。

新地雷霆：繼續月月有樓賣

同場的新地（0016）副董事總經理雷霆表示，旗下馬頭角新盤DownTown 38或於下周推出價單，並以招標形式推售北角海璇及何文田天鑄。

他又稱，今年第二季將推售屯門御半山、西南九龍匯璽三期和東半山司徒拔道豪宅項目。故雷預計未來半年有6個項目推售，繼續貫徹「月月有樓賣」。