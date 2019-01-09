清水灣傲瀧再現撻訂　本月已錄3宗沒收608萬　全部即日已重售

地產樓市
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新世界（0017）旗下的西貢清水灣傲瀧日前錄兩宗買家撻訂，最新再有買家終止買賣合約，估計買家遭發展商沒收約207.5萬元訂金。

一手住宅物業銷售網顯示，為25座地下F室，屬3房間隔，實用面積1,009平方呎，成交價2,075.7萬元，呎價20,572元，買家於去年5月31日已簽訂買賣合約，預計買家已付10%樓價，遭發展商沒收207.5萬元訂金。連及稍早前兩宗撻訂，估計本月發展商合共沒收608.1萬元。最新成交紀錄冊顯示，該單位即日以「原價」2,075.7萬元再次沽出。

兩伙撻訂單位已即日獲承接

該盤上周四（3日）先錄首宗撻訂，為5座6樓C室，實用面積1,172平方呎，定價2,251.1萬元，買家於去年5月28日已簽訂買賣合約，估計已付10%樓價，料損失225.1萬元。

其後於前日（7日）再錄第2宗撻訂，為20座1樓A室，實用面積1,755平方呎，定價1,755.5萬元，買家於去年5月31日已簽訂買賣合約，預計買家已付10%樓價，遭發展商沒收175.5萬元訂金。不過，成交紀錄冊顯示上述兩個撻訂單位即日已獲承接，分別以2,094.1萬元和1,755.5萬元再次沽出。

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