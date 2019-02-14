萊坊料本港寫字樓租金再度稱霸全球　遠高排第2的東京逾倍

本港寫字樓租金水平有放緩跡象，不過萊坊最新的《全球展望報告》中預料，今年本港優質寫字樓租金每平方呎約239.5美元（約1,880港元），遠高於排第2位的東京（111.8美元，折合877港元）及第3位倫敦（91.9美元，折合721港元）1.14倍和1.6倍，再度成為全球最高寫字樓租金的市場。

紀言迅：今年香港島寫字樓租金最多跌4%

萊坊董事及大中華區研究及諮詢部主管紀言迅指，自去年11月市場在29個月來首次回軟。中美貿易關係不明朗，加上中國內地市場本身的挑戰，限制一些內地企業對優質寫字樓的需求。不過由於本港繼續與內地建立更密切的關係，且香港錄得破紀錄的首次公開招股宗數，支持香港甲級寫字樓市場的租金，因此預料租金下跌的幅度輕微，仍跟租金頂峰距離不遠。

他預期，香港島今年寫字樓租金將下跌1至4%，中環甲級寫字樓的租金或下跌4至7%。

澳洲墨爾本及悉尼租金增幅最多

至於錄得最強勁租金增長，將會是澳洲墨爾本和悉尼，租金將分別上升10.1% 和8.6%。萊坊指，由於這兩個市場近年就業率增長持續強勁和項目落成量相對較低，令當地的寫字樓供應緊張，因此這兩個城市的寫字樓租金都在上升。