樓市交投小陽春？　業界料樓價將現下跌　湯文亮：減價自然有人買

近期樓市走勢反覆，反映二手樓價的中原城市領先指數（CCL），農曆新年前連續兩周反彈，惟升勢難續其後按周下跌0.54%，但近日業界卻流傳樓市「小陽春」一說。 紀惠集團行政總裁湯文亮、萊坊高級董事及估價及諮詢部主管林浩文今日（10日）出席《城市論壇》時指，過去多間發展商的新盤以「貼市價」發售，故雖然最近成交量有上升，但樓價難見「小陽春」。林浩文更認為，樓價日後會較平穩，甚至出現跌幅。

紀惠集團行政總裁湯文亮。（資料圖片）

樓價不見「小陽春」

湯文亮指出，雖然最近成交量有上升，但樓價卻不見有「小陽春」。他解釋，過去多間發展商的新盤大減價，在「減價自然多人買」的現象下，才令成交量有增，故樓價不見上調。

林浩文指出，「小陽春」意指成投量及樓價均有上升。但他說，雖然今年成交量有增加，但認為樓價日後會較平穩，甚至出現跌幅。他解釋，發展商一向會按市況推售新盤，雖然最近的新盤供應量較多，但售價都較貼地，如元朗、將軍澳等，故價錢上不見「小陽春」。

萊坊高級董事及估價及諮詢部主管林浩文。（資料圖片）

樓價短期內難回調 無劈價走勢

房地產市場評論員胡國威則指，香港於去年年中期間，由於受中美貿易戰等因素影響，令樓市的成交量一度稀少。不過，去年底不少大型新盤以「貼市價」發售，成交量出現明顯反彈，故在成交量而言，他認為「小陽春」早於去年12月來臨。

然而，在樓價方面，他認為短期內難有幅調整。他說，現時情況有別於過往金融海嘯等情況，難以有大因素令樓價回調，故即使有空間調整，亦難現「劈價」。

新春後樓市會較旺

中原地產研究部高級聯席董事黃良昇則指，過去農曆新年的成交量一向較少，但他直言，無論樓市情況有多差，根據香港的樓市傳統，新春後都會較旺市，他說：「沙士嗰時咁差，新年後（樓市）都會旺一陣。」

他認為，樓價在新年前已反覆沉底，認為過年後樓價不會大跌，期望何時會再升。他又指，上月二手成交量已增加，按月增加一半，可見成交量已有改善。