屯門「龍床盤」菁雋宣布停售　或推新一輪減價策略

「龍床盤」菁雋銷情慘淡，去年12月開售僅沽兩伙。發展商今日宣布即日起停售封盤。今次停售決定，或者與新一輪減價求售策略有關。

事實上，菁雋發展商為內房佳源國際（2768）及舖王鄧成波家族。鄧成波兒子鄧耀昇上月曾表示，農曆新年後加優惠重推，但條件有待與佳源商量，或意味會變相減價推售。

以納米盤來計，菁雋現價的確缺乏競爭力，該盤位於屯門，去年首張價單最細131平方呎單位，賣285萬元，呎價達21,756元。相反，另一新盤，位處市區長沙灣的AVA 228，理應地理位置更佳，首張價單入場費為280.3萬元，實用面積151平方呎，呎價18,563元。

陳永傑曾表示，該盤或減價3成才有競爭力。（資料圖片）

中原陳永傑﹕或減價3成才有競爭力

假設落實減價求售，亦都反映了現時納米盤叫價能力有所下降。中原亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑曾表示，若菁雋最終要減價，預料或至少要較上一張價單減價兩成，才可以重新吸引市場目光，「你減20%都只是跟返個市場價，其他如觀塘、白石角及大埔的新盤都比市價低了兩成，（菁雋）可能要減3成先有競爭力。」不過他指出，雖然菁雋的面積較細，但相信對部分單身或申請不到居屋的人士有一定的吸引力。

菁雋去年11月為首批73伙開價，平均呎價為16,937元，惟項目面積最細﹑只有128平方呎的單位，並無在價單之內。同年12月正式開售27伙，首日只售出兩伙，其後再無錄得成交。

之不過，菁雋屬現樓，而AVA 228則是樓花，預計2021年12月底才落成入伙，入市者買樓前要注意。