【賣地計劃】私樓供應減少　發展局黃偉綸：不會對樓價直接影響

政府宣布，下年度（2019至2020）的賣地表共15幅住宅用地，當中有7幅為新增用地，合共提供約8,800伙，較去年的27幅大減12幅，創政府改以招標形式賣地以來的9年新低。

私樓供應減少會否推高樓價，發展局局長黃偉綸指出，樓價受影響因素是多方面，包括：環球和香港經濟情況、資金情況等，而賣地後相繼會變成真正房屋供應有4至7年的差距，有見到未來3年潛在供應有9.7萬伙，相信是一個較高水平。黃偉綸又相信，賣地表不會對樓價有直接影響，長遠而言則有些許影響。

強調不會賤賣土地

至於近4個月有2幅地皮流標，市場質疑政府定價機制。他強調是賣地「價高者得」，機制是「截標當日早上定下來，同事係非常貼市定底價，唔會賤賣珍貴土地」，並認為地皮定價非常合理和市場情況。黃偉綸又指，上次啟德商業地流標的價錢是市場估價下限也不到，重申目前地皮定價的時間和取態是合適。

黃偉綸表示，會以價高者得方式出售地皮。（張浩維攝）

公私營房屋比例頻密調整機會不大

被問到今次賣地表中，不少地皮為貴重地段，當中更有早前流標的山頂文輝道豪宅地。他回應指一般市民的房屋需要，是透過公營房屋。黃偉綸直言，「首次置業，就要係港島區買，係唔一個實際的諗法。」他亦認為，貴重的地段自然地價較高，但對政府來講，接受公平公正投標程序所得的價都會接受。

另外，被問到公私營房屋比例會否再次調整。他相信公私營房屋比例改為七三比，是經過全面措施先做，不敢話將來一定不會再調整，頻密調整的機會不大，強調公營房屋需求好重。

千億西九商業地擬「一幅過」推售

廣深港高鐵香港段去年通車，其上蓋商業項目將於下年度推出，地盤面積約63.3萬平方呎，市場估值逾千億元。黃偉綸表示，初步會以「一幅過」形式推售，認為做法對土地規劃有好處，但仍要留待實際推出時再作考慮，亦不排除會拆細，但目前未有這樣的打算。

觀塘安達臣道地提供約1,700伙，當中約1,000伙為首置盤。他預計，土地最快今年下半年招標，目前仍等待運房局參考市建局旗下首置盤煥然懿居的經驗，定出銷售安排。至於未來會否再推其他首置盤，則要留待運房局決定。