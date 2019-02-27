【財政預算案2019】200億買60物業予社福機構　最快4年後投入服務

香港土地問題嚴重，連興建社福設施亦受波及。勞工及福利局局長羅致光去年更曾明言，政府會繼續「寸土必爭」，覓地興建社福設施。 財政司司長陳茂波今（27日）在立法會宣讀19/20財政年度財政預算案，當中就解決社福設施土地問題，提出「解決方法」，表示將撥款200億元，購置約60個非住宿私人物業，用作增加社福設施的用途。 政府消息人士指解釋，直接購買物業是為免機構被高昂租金迫遷的情況再次發生，而按推論，如一切順利進行，項目單位最快可以在4年後正式投入服務。有議員擔心買物業會為地產商托市托價，然而社聯則認為措施可解燃眉之急。

為解決土地不足而無法興建社福設施的問題，政府決定撥款200億元購買私人物業騰出空間。（資料圖片）

政府在財政預算案中宣布，將撥款200億元，於全港購置60個物業以設立逾130項社福設施，包括日間幼兒中心、長者鄰舍中心、到校學前康復服務等，預計8.6萬人受惠。

政府消息人士解釋，因社福設施的需求急切，因此政府在是次預算案提出紓緩需求的大方向，將以200億元作為項目的撥款上限，購買約60個非住宿商業樓宇、私人物業單位，用作增加社福設施的用途。

購得單位會按現行機制安排予非政府機構

據悉，購買得來的單位將會按照現行機制安排非政府機構安排服務。消息稱，是次是為跟進2017年行政長官林鄭月娥的決定，直接購買物業是為免機構被高昂租金迫遷的情況再次發生。然而，到底60個單位如何分配予日間幼兒中心、長者鄰舍中心等，消息指政府仍未有初步決定。

全港物業都會考慮 社署會與產業署會再作商討

消息人士又指，全港合適的物業都會考慮，當中會包括商場。然而確實的購置單位地點仍未決定，消息稱負責項目的社署會與產業署再作商討，按各區需要、人流、地理位置、單位是否合乎消防條例等，再決定選址。消息人士強調，購買單位的價格公開透明，會循市價購置有關單位。

若買地興建設施 時間會以十年計 現最快4年即可

據了解，如果要由零開始，即買地然後再興建成社福設施建築，耗時以十年計。而為盡快滿足需求，政府傾向購買現成、空置的單位。消息人士透露在公布項目後隨即會開始準備工作，希望可以在3年內完成撥款、定出選址及購置單位，並用約1年完成裝修及遷入。換言之，預料最快約4年後可以投入服務。

據悉，有關項目仍未決定是透過加入《撥款條例》還是另外在立法會財委會中通過，而單位的裝修費用會由政府支付。消息人士亦表示，暫未決定未來會否「添食」項目，僅稱仍要視乎是次項目成效。

立法會議員鄺俊宇（左）及張超雄（右）都認為做法存有隱憂。

議員憂為地產商托市托價 社聯認為可解燃眉之急

立法會福利事務委員會主席兼扶委會成員鄺俊宇認為，港府以公帑購置物業，作社福設施之用的做法存有隱憂，他指當局需提高透明度，及清晰交代購買準則，「否則好事都變壞事」。

工黨立法會議員張超雄亦認為，相關決定是重大的公共財政改變，惟相關做法從未在立法會進行相關討論，亦從未進行公眾諮詢。他稱相信政府會購置「死場」，但就擔心措施會變相為地產商托市托價，浪費公帑，甚或造成利益輸送。

社聯行政總裁蔡海偉就表示樂見政府接納社福界多項意見，以及破格地提出購置私人物業用作社福設施，又稱施措能為業界解決燃眉之急；政府應把握時間做好長遠福利規劃，在規劃用地或賣地時加入條款，早日預留處所作區內社福服務發展之用。

政府在是次財政預算案中亦表示將購買院舍床位。（資料圖片）

將為社署資助機構提供無線上網服務

政府亦宣布透過獎券基金，撥款約2億元推行為期4年的先導計劃，為社署資助機構營運的1350個服務單位，提供無線上網服務。消息指，項目是為了配合樂齡科技發展，加強現時資助機構營運單位的上網服務，政府會視乎成效，檢討是否恆常化、增撥金額、擴闊項目服務範圍。