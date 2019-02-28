【賣地計劃】得15幅住宅地　市場料推地速度不快　因政府「留手」

政府公布2019/20年度賣地表，僅得15幅住宅用地，當中有7幅為新增用地，合共提供約8,850伙，連同其他項目私人住宅地潛在可興建的單位共1.55萬伙，按年少4成。萊坊執行董事、估價及諮詢部主管林浩文表示，賣地表上地皮供應不算多，估計下年度推地不會快，估計或是政府意識到2018至2020年是住宅供應高峰期，而未來3至4年供應又會「達標」，加上公私營房屋改為「七三比」，不如留點「彈藥在手」。

他認為，即使今年供應「好似少咗」，但分析見到2019至2023年間住宅供應是足夠的，亦可應付市場需求。林浩文又預計，2019/20年度補地價個案會較少，因部分發展商會傾向政府將會推行的「土地共享先導計劃」。

政府剛公布下年度賣地計劃，私人住宅地潛在可興建的單位數量約1.55萬個單位，較改變公私營房屋比例後的私樓供應目標1.35萬伙為高。（張浩維攝）

近年地貴賣樓慢 正考驗發展商

至於樓價方面，林浩文直言因應「空置稅」及市況等因素，預期地價在2019年會向下調整約5至10%，而英國脫歐、中美貿易及本港經濟表現因素十分重要，加息亦對發展商賣樓及發展成本一定壓力。他相信發展商仍是「各自計數」，今年在買地出價上「唔會太進取」。故林浩文指出，近年地價貴而賣樓速度不算快，這正考驗各發展商的現金流、持貨能力及對後市的態度，尤其中資發展商在未來買地時會更有「選擇性」及「策略性」，直至發展項目資金回籠。

另外，他估計2018/19賣地收益（包括補地價）約1,200億元，預測2019/20賣地收益約1,000至1,200億元，不包括九龍高鐵商業地。如政府能出售這地皮，那賣地收益可達2,000億元。而今年2019年「貨尾加預售」供應約27,000至28,000伙，估算2019至2023住宅供應尚算足夠，但其後則是一大問題，林浩文建議，政府可盡早制定時間表及政策持續性、加快進行各項目（如人工島、維港外填海等）的可行性及技術性研究，以保障香港長遠的土地供應。

料短期不會對私人市場帶來太大影響

戴德梁行大中華區副總裁及大中華區策略發展顧問部主管陶汝鴻則指出，政府將公私營房屋供應比例改為七三比，可看出政府決心解決市民居住問題。他認為雖然私樓單位數量潛在供應較上年少，但未來公營房屋供應包括綠置居、居屋及首置盤為31.5萬個單位，這類房屋供應亦可為市民帶來置業的機會，將不致令市場受壓的情況出現，相信短期內不會對私樓市場帶來太大的影響。