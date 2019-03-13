詹sir細數八大驗樓奇聞　有單位驚見「青蛙王國」　

香港地，買樓已成很多人的「終身大事」，動輒幾百萬，甚至上千萬元的新盤，往往是很多人大半生的積蓄。當然，每人買樓都希望物有所值，之不過，新盤裝修上總會出現大大小小問題，這時需要驗樓師出手幫單位執漏。 過去一年，著名驗樓師、香港專業驗樓學會會長、工程監督師詹濟南（詹Sir）過去一年檢驗逾40多個新落成屋苑，見盡不少奇難雜症。一如以往，詹Sir分享過去一年所見所聞，今年最令人震驚的是，居然在新盤中發現「青蛙王國」！

香港專業驗樓學會會長詹濟南指，去年一年共檢驗了約40多個新落成屋苑，整體質素皆有進步，大部份一手盤平均分在80分以上，尤其在油漆、石材、批盪等方面，發展商與工作人員做到很好，準業主買了新樓之後已不需剷底重髹，簡單的放置傢俱已可入住了。

話雖如此，詹濟南指，去年進行驗樓時，就發現八大「奇聞」！

超智花灑 花灑雖然可以自動升降，但發展商似乎未有留意「樓底」的限制，花灑頭上升到某個高度時，自動「頂住」天花板。

失控花灑 發展商未有妥善安裝花灑，令水從水喉及花灑之間的接駁位中灑出，水更「越過」浴屏，弄濕了廁所其他地方，情況非常失控。

「拎得起，放得底」 廚房中的廚櫃，最底層的櫃門未有安裝好。

「最親密的廁紙架」 廁紙架與馬桶之間沒有預留足夠的空間，令馬桶蓋未能打開！

「一層，兩層定三層？」 有特色戶出現「磚黐磚的情況」。師傅未有用到足夠的水泥，就在磁磚面上，黐上另一塊磁磚，厚度足足有三層，更甚的是，「平水」亦做得不好。

窺探鄰居奇則 發展商「奇則」花樣多。詹SIR發現，某一屋苑的單位，其花園與鄰居「連接」在一起。鄰居開窗時會阻礙花園的使用；同時業主可在花園內，通過窗戶「窺探」鄰居生活。

「青蛙王國」 有單位的屋外泳池竟然發現一隻活生生的青蛙！

看得到，摸不到燈掣 有發展商將燈掣裝在一個普通人接觸不到的地方，可說是人生最遙遠的距離：「看得到，卻摸不到」

+ 4 + 3 + 2

詹濟南表示，去年整體樓宇質素有所進步，整體評分由2017年的約70分提升至2018年約80分,「 名牌屋苑係進步咗， 小型發展商泥水追唔上」。

越細單位越難裝修

他指出去年最高分為新地（0016）旗下眀德山，分數為93分；最低分為土瓜灣津匯，為26分。詹濟南續稱，主要是有櫃門設計問題，「一拉就拉左成個櫃出嚟」。

被問到是否單幢納米盤更容易出現問題，他直言愈細單位愈難做， 起樓就好辛苦而，而裝修時遇到更多阻滯，如電梯太細難運送材料、需要分多次進行操作等。詹濟南也表示，迷你戶「好唔人性」，「連厚棉胎都放不下， 廁所對著煮食區域」。

美觀和實用性出現落差

詹濟南認為去年最難忘的驗樓奇聞，為三層磚的情況， 該單位為頂層特色單位，但由於和業主簽了保密協議， 未能透露更多詳情。最後，他提到發展商質量控制已很成熟， 但業主和發展商的衝突，有時候是因買樓時見到美觀的設計， 到了收樓後時又認為不夠實用，出現落差。

去年度詹sir更衝出香港，被泰國曼谷、上海、成都等發展商邀請做樓宇檢測，他認為內地樓宇質素有高有低，將本港樓宇質素帶到國內也是好事，也會鼓勵其參閲香港樓宇建築評級系統，提升樓宇質素。

詹Sir表示，有鼓勵內地發展商，參閲香港樓宇建築評級系統，提升樓宇質素。（資料圖片）

經典之作 新樓驚見死老鼠及「靈芝」

翻查詹Sir近年驗樓奇聞，個別樓盤的「驚嚇」程度，隨時令人「抹一把汗」。以去年計，他最難忘的，想必是新界區新盤的樓梯下儲物室，當時他瑟縮少於20方呎「小人國的房間」，基本房內沒可能住人，但房內竟裝有冷氣機，令他不禁懷疑冷氣機有何作用。另外，在另一新樓外牆驚見蜂巢，以及由於人為缺失，令浴缸無貼實牆身兼封膠邊，出現「拎得起浴缸」，一樣令不少人嘩然。

事實上，即使牆身滲水、喉管接駁不善等等，大部分業主遇到都不會太愕然。但要數到最令人「驚嘆不已」，相信是數到2015年度的驗樓報告，當年詹sir發現一個單位牆角竟然長出「靈芝」。他估計，原因是工人拆板時拆剩部分木塊，引致養出巨型菇菌，大如「靈芝」。他當時還笑指，如果真是價值不菲的靈芝也好，應該繼續種。

除此之外，詹sir有次驗樓，一入屋就聞到「一陣臭味」，調查後才發現單位冷氣機台有一隻死老鼠，旁邊還有一堆老鼠屎。他又提到，在同一個屋苑還見過昆蟲屍體。

總體而言，驗樓奇聞可以說千奇百樣，包括奇怪圖則、裝修質素參差以及人為疏忽等問題，好讓發展商及買家留意。