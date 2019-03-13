詹sir評2018年最高質新盤　新地旗下眀徳山獲93分稱冠

香港專業驗樓學會主辦「2018年度建造及裝修業優秀大獎頒獎禮」於今日舉行，由資深驗樓師詹濟南（詹Sir）總結去年新盤交樓質素，而最佳質素屋苑由新地（0016）旗下眀徳山奪得，更取得平均93分的高評分！

詹Sir表示，去年共檢驗約40多個新落成屋苑，包括新地眀徳山、海天晉、Park YOHO Genova、新世界傲瀧、柏巒等。（資料圖片）

2018年有多個新盤入伙，​香港專業驗樓學會會長、工程監督詹濟南表示，去年共檢驗約40多個新落成屋苑，包括：新地眀徳山、海天晉、Park YOHO Genova；新世界（0017）旗下傲瀧、柏巒；由嘉華（0173）和信置（0083）發展的朗屏8號；會德豐（0020）旗下NAPA、Monterey；麗新和帝國集團合作發展的藍塘傲等。

他認為去年整體樓宇質素皆有進步，大部份一手盤平均分在80分以上，發展商建築質素，以至物業管理的服務態度皆有所提升，業主買新樓後已不需剷底重髹，簡單的放置傢俱已可入住。

2018年度最佳質素屋苑由新地旗下西營盤眀徳山奪得。（陳嘉碧攝）

最低分屋苑為土瓜灣津匯

在眾多一手盤之中，2018年度最佳質素屋苑由新地奪得，旗下西營盤眀徳山單位平均分達93分。而五大優秀屋苑得獎名單，包括有新世界旗下清水灣傲瀧、新地旗下元朗PARK YOHO GENOVA、中信泰富（0267）旗下何文田Kadooria、恒基（0012）旗下北角尚譽、會德豐旗下屯門NAPA；其承建商依次為添輝建築、駿輝建築、中信泰富、光迪建築，以及中海外房屋工程。而2018年度最佳總承建商獎則由新輝建築蟬聯。

詹Sir透露，最低分屋苑為寶聲集團、其士集團（0025）和市建局發展的土瓜灣津匯，單位平均分得26分，他解釋主要是櫃門設計問題，「一拉就拉左成個櫃出嚟」。

新地今次不止憑著眀徳山奪最佳質素屋苑外，旗下元朗PARK YOHO GENOVA亦名列五大優秀屋苑。（資料圖片）

上屆冠軍為信置 過去7年奪冠4次

翻查過去6年結果，原來信置樓盤奪冠最多，分別於2014、2015及2017年度憑The Avery、與合和（0054）合作的囍滙一期、與嘉華合作的帝景灣奪得最佳質素屋苑獎項，以及在2012年度憑逸瓏奪最佳屋苑獎項。不過，值得一提的是，有關樓盤的總承建商各有不同，分別是香港建築、中國海外房屋工程及其士（建築）。

至於在2018年，重奪最佳質素屋苑的新地，往績亦不輸蝕，先後憑譽都於2013年度奪最佳質素屋苑獎項，以及靠瓏璽在2012年奪最佳屋苑獎項。

2017年最佳總承建商則為新輝建築，優秀屋苑獎分別是Park YOHO 第一期（新地）、登峰‧南岸（九建）、柏匯（恒地）、瑧璈（新世界）及映御（新地）。其他獎項分別是最佳居住環境獎為Park YOHO 第一期（新地）；最佳品質監控圑隊獎為帝景灣（信置與嘉華）；最佳商場為灣仔利東街商場及荃灣廣場。總括而言，信置及新地成為去年的大贏家。