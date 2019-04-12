【多圖】香港平均樓價達970萬冠全球！　分析指租樓月均2.2萬元

香港樓價高企，廣大市民要上車可謂日益艱難。近日一份國際調查報告指出，香港平均房價高達124萬美元（約973萬港元），平均豪宅價格則為690萬美元（5,416.5萬港元），成為全球之冠！

世邦魏理仕最新的全球生活報告顯示，平均呎價為2,091美元（約1.64萬港元），平均豪宅呎價為3,436美元（約2.7萬港元），平均月租則為2,777美元（約2.18萬港元）。雖然香港去年建成17,790個私人住宅項目，但由於740萬人口帶來的龐大壓力，加上住宅土地有限，因此仍然不夠滿足住屋需求。

報告分析全球35個主要城市樓價，亞洲樓價仍然高企，平均房價排名第2至5位分別是新加坡、上海、溫哥華及深圳，其中3個正是亞洲城市。至於去年名列前茅的大城市，包括紐約、洛杉磯、多倫多、溫哥華、悉尼及墨爾本，則由於樓價升幅放緩，在榜單上的名次下滑，讓位給升幅仍然強勁的歐洲城市。

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香港看一場電影平均100元

報告亦分析香港的平均消費數據，買一杯Cappuccino為4.55美元（約35.7港元），看一場電影為12.77美元（約100港元），在非繁忙時間搭一公里的士則是1.09美元（約8.5港元）。另外，電費、水費等每月開支是172美元（約1,350港元），國際學校每年學費則是16,272美元（約12.8萬港元）。