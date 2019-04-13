3月純車位註冊錄437宗　按月持平　惟九龍區宗數激減

香港置業行政總裁李志成表示，據土地註冊處資料顯示，3月錄437宗純車位註冊，較2月的434宗微增約0.7% ；涉及註冊金額約7.65億元，較2月約10.73億元減少約28.7%。

按金額劃分3月純車位註冊量表現，其中價值50萬以上至100萬元純車位錄75宗註冊，較2月的44宗增加約70.5%；反觀，價值50萬元或以下純車位3月錄11宗註冊，較2月的13宗減少約15.4%；而價值100萬元以上純車位錄351宗註冊，較2月的377宗則減少約6.9% 。

3月錄437宗純車位註冊，較2月的434宗微增約0.7%。﹙資料圖片﹚

九龍區註冊量按月減近8成

按港島、九龍及新界三區劃分3月純車位註冊量表現，其中九龍區錄59宗註冊，較2月的267宗大減約77.9%，跌幅最顯著，主要因2月錄得馬頭角君柏一籃子車位註冊；反觀，新界區錄307宗註冊，較2月的125宗增加約1.5倍；升幅顯著主要因本月錄得粉嶺欣盛苑一籃子車位註冊；而港島區錄71宗註冊，較2月的42宗亦增加約69.0%。

按宗數排行，粉嶺欣盛苑3月錄129宗註冊，成為註冊量最多的屋苑；其次為西半山殷然，錄19宗註冊；天水圍嘉湖山莊錄15宗註冊，排名第三