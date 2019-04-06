【癲價泊車】干諾道西車位月租一萬　貴過租三百呎唐樓

香港寸金尺土，樓價高企之餘，連車位月租也要一萬元！干諾道西一停車場貼出告示，指其流動車位月租要一萬元。據《香港01》記者觀察，該停車場內大多為名車，包括勞斯萊斯及法拉利，最多的是賓士，而按區內單位月租計算，車位月租比一個三百呎唐樓單位更要貴。 攝影：王譯揚

月租一萬 貴過日日收「牛肉乾」

記者到干諾道西118號了解，該位置為一座商業大廈，而大廈內的停車場由榮晉國際有限公司管理，停車場高五層，設一至三樓及五樓，當中一至三樓為專用停車場，五樓是時租停車場。五樓的牆上貼了一張告示，指「優質浮動月租車位一萬元一個月，顧客如預繳一年費用，租金為八千元一個月」，而場內另一告示則指有特大海景車位出租，同樣標示月租$10,000。

職員建議租時租車位

記者其後按告示中的電話，以顧客身份致電查詢，職員確認告示內容屬實，又指如顧客提供一個車牌，月租為一萬元，如提供兩個車牌（即同一個車位可供兩個不同車牌的車於不同時間使用），月租為八千元。記者隨即表示收費太昂貴時，該職員如此道：「租時租車位啦，着數啲，二十蚊一個鐘，朝早早啲嚟會有位。」

停車場內泊滿勞斯萊斯、法拉利

該停車場設計舊式，車路比一般停車場狹窄，只有三米多，僅夠兩架車並排過，轉彎需要讓路。停車場一至三樓的專用停車場內約有五成車位泊了車，但據記者目測，停車場內八成都是昂貴名車，包括勞斯萊斯及法拉利，當中最多賓士及豐田Alphard。

車位月租貴過IFC

記者隨後到附近其他停車場了解收費。干諾道西68號中銀信用卡中心停車場視察，該停車場月租四千五百元，但車位已經爆滿，職員指如果要租車位需留名及車牌號碼。而干諾道西88號粵財大廈停車場月租更只需三千六百元。另外，干諾道西118旁一露天停車場，月租四千二百元，尚剩少量車位。一經常出入中西區的駕駛人士指，「車位月租一萬真的很貴，IFC停車場月租也只是大約五千元。」

人比車賤 月租唐樓七千元

記者再到附近地產舖查詢該區住屋價格，發現租用唐樓居住，月租竟比車位便宜，例如位於德輔道西一個三百呎的唐樓單位，月租九千二百元；高陞大廈一商住兩用單位，月租七千元；此外同區大量介乎一百至三百呎的單位，月租為五千至一萬元。換言之，即干諾道西118一個車位月租竟比一個三百呎唐樓單位更貴。