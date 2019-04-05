【天價泊車】葵盛東停車場又加租　車位月租2700元貴過同邨屋租

繼領展4月1日展開停車場加價潮，加幅達12.7%。葵盛東邨停車場去年易手的新業主基匯資本亦宣布連續第二年加租，月租5月1日起由2,350元加至2,700元，加幅14.8%，比領展加幅還要高。有當區區議員批評，「加價實在高得離譜，遠超公屋租金」，令居民百上加斤，要求政府監察。

葵盛東邨的商場、街市和停車場，去年初由領展售予基匯資本，基匯資本亦將3個場地交由不同的管理公司負責。但基匯資本同年5月宣布，參考葵盛鄰近地區其他停車場租金，決定葵盛東邨停車場的月租，由約2,000元加租至2,350元，加幅達12.4%。據2005年政府向領展拆售物業的情況，該停車場拆售車位涉及583個車位。

葵盛東邨停車場最新月租收費調整。（受訪者提供）

近日，基匯資本再次宣布加價，私家車及客貨車位月租由2,350元加至2,700元，加幅14.8%。而輕型貨車及電單車的車位月租升幅較輕，兩個車種都分有前者有固定及非固定有蓋車位，收費有異，輕型貨車分別為3,070元及2,670元，電單車則分別為650元及550元。至於傷殘人士車位價格不變。

葵盛東邨停車場5月1日起私家車月租加價至2,700元。（受訪者提供）

葵青區區議員周偉雄指，加幅「高得離譜、相當誇張」，比現時葵盛東邨2,500元的公屋月租還要高，遠超通脹水平。他稱，雖然過去該停車場的前業主領展「年年加租」，都未及基匯資本的加幅高。

周偉雄續指，葵盛東邨、葵聯邨為公共屋邨，居民收入不算高，當中不少車主只是駕駛「搵食車」為生，大幅加租無疑令他們變相減薪，令他們生活百上加斤、苦不堪言。他批評，事件反映政府拆售車位「惡果」，政府有責任監察「基匯資本」的營運、租務及管理工作，以免如領展「賺到盡」，漠視居民負擔能力。