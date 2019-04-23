嘉湖山莊租客睇樓2年　終遇樓王放盤　斥708萬購3房戶

中原地產黃海表示，分行剛促成天水圍嘉湖山莊賞湖居6座高層B室成交，實用面積633平方呎，3房套房間隔，屬罕有樓王放盤，剛以708萬元成交，平均實用呎價11,185元。去年10月同類單位錄得738萬元新高價成交，現時樓價有4%的折讓。

黃海表示，買家為同屋苑租客，以前曾經持有物業，兩年前見樓價升至高位，決定先行沽貨獲利離場，改為租樓，打算慢慢物色心水新居，睇樓兩年，一直未覓得心水優質放盤，直至才最近遇到上述優質樓王放盤，立即拍板入市。

原業主於1994年以255萬元一手購入單位，現轉手帳面獲利453萬元，升值約1.8倍。

嘉湖換樓客斥625萬元購中層3房戶。（資料圖片）

同屋苑換樓客斥625萬元購中層3房戶

另外，中原地產文家輝表示，分行剛促成嘉湖山莊美湖居3座中層G室成交，實用面積544平方呎，建築面積710平方呎，3房1廁間隔，外望開揚景致，剛以625萬元沽出，平均實用呎價11,489元。買家為同屋苑兩房戶業主，農曆新年前已留意嘉湖山莊3房放盤，原本打算賣出單位後才入市，唯近日大單位成交明顯加快，盤源急速減少，部分業主提升叫價，現時3房1廁單位入場價升至610至650萬元，擔心價錢繼續飆升，決定先買後賣。

據悉，原業主於1998年10月以166萬元買入單位，現沽貨賬面獲利459萬元，單位於升值2.8倍。