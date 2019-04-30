海外買家減少　仲量聯行料本地需求撑樓市

仲量聯行發表報告，指過去3年涉及雙倍印花稅（DSD）及買家印花稅（BSD）的住宅交易宗數持續下跌，今年首幾個月以本地首次置業買家最活躍。

仲量聯行引用稅務局數據，顯示今年第1季平均每月須支付DSD的住宅銷售宗數，佔整體比重降至8%，較2016年高峰期的28%明顯下跌。同時，今年首季須付印花稅的住宅交易宗數佔成交總數，亦由2016年的5%降至3%。

由於非首次置業人士和外國置業人士，須分別支付DSD及BSD，因此上述稅項比例減少，亦反映兩類買家的市場參與率下降。

仲量聯行引用DSD及BSD數據，顯示樓市目前以首次置業用家主導，預期發展商將更傾向於推出面積較小的單位。（資料圖片）

預期新增供應未能滿足市場需求

政府計劃在未來5年提供更多公共住宅單位，以滿足不斷增長的首次置業需求，當中包括26,300個資助出售單位和總計74,200個公共租住單位。

仲量聯行資本市場資深董事莫凱傑表示：「我們認爲新增的單位將不足以滿足過往幾年不斷累積被壓抑的需求。此外，鑑於新增資助出售單位落成需要數年時間，可以預見未來可負擔的小型單位的市場需求將維持不變。」

仲量聯行研究部主管馬安平指出：「展望未來，預期發展商將更傾向於推出面積較小的單位，以盡量降低即將推出的空置稅帶來的風險。相信私人住宅市場在年內剩餘時間及未來幾年的表現將主要取決於本地經濟表現，而短期内供應量將不會成爲影響市場走勢的重要因素。」