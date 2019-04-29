愈升愈買？　42%市民料樓價繼續升　有興趣置業比例卻創調查新高

樓價自去年高位下跌約10%以來，燃起部分市民「上車」的希望。惟隨中美貿易戰緩和，股市回升，樓價亦隨之而上升。市民對樓價的走勢看法逆轉。

花旗銀行公布今年首季市民置業意向調查結果，認為本港樓價於未來12個月上升的受訪者，比例較上季增加，由去年第4季的18%上升至首季的42%，大幅提高24個百分點；反觀認為樓價會下跌的則由57%大幅下降至的24%。

花旗認為，去年下半年中美貿易戰、加息壓力、人民幣貶值等負面因素主導市場，首季以來市場或已逐步消化相關消息，市民對樓價走勢看法亦有所逆轉。

42%受訪市民料香港樓價在未來12個月上升。（資料圖片）

料樓價上升 置業興趣卻不減反增

儘管市民認為未來樓價會上升，受訪者對於置業興趣卻不減反增。首季有26%受訪者表示現時對置業感「非常感興趣」或「頗感興趣」，比例創調查新高。

在21至29歲的受訪者當中，有37%表示現時對置業「非常感興趣」或「頗感興趣」，較去年第4季的19%增加，近3分之1年齡介乎30至44歲的受訪者現時亦有興趣置業,

調查結果亦顯示，在未婚的受訪者當中，有31%對置業「非常感興趣」或「頗感興趣」，花旗指，數據反映在不同組別的受訪者當中，年輕及未婚市民渴望置業。

花旗指，受訪者對置業興趣整體比例增，年輕單身族亦渴望「上車」。（資料圖片）

現時非「置業好時機」的受訪者比例稍降

花旗又指，認為現時非置業好時機的受訪者比例，由去年第四季的67%回落至今年首季的57%，比例仍屬大多數。在2019年第一季，有39%的受訪者對於置業好時機表示一般，不少市民對置業決定採取觀望態度。

花旗銀行零售銀行業務主管李貴莊指，調查結果顯示，市民對樓市看法有所逆轉，估計樓價會在未來一年上升。在預期樓價會攀升的情況下，市民對自身的置業負擔能力難免信心減弱。

他建議，有意置業的市民應考慮選擇相應適合的理財服務，再配合全面的財富管理配置，完成「置業夢」 。

調查為花旗銀行委託香港大學社會科學研究中心，以隨機抽樣電話訪問形式，在2019年3月訪問超過500名香港市民。