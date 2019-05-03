穆迪急轉軚　睇好本港今年樓價升最多10%　分析師又點睇？

本港樓市繼續熾熱，市場紛紛看好今年樓市。穆迪去年預期香港今年樓價最少跌10%，最近卻轉軚，表示因土地供應有限、本地人口增長等因素影響下，預計今年樓價會升8%至10%。有分析師及經濟系教授同樣認為，今年年中樓市將會重回去年歷史高位。

該行指，仍有一些因素，包括：潛在的信貸緊縮、中國經濟放緩等，或會令樓價下行，惟本港銀行有能力應對樓價下跌，因以往有不少審慎監管措施出台，對於非銀行金融機構，例如發展商和財務公司，他們在按揭市場的角色愈來愈重要，其借貸模式有較高風險。

該行認為，雖然樓價下跌會對本港政府的土地收入減少，但本港現時財政穩健，儲備充裕，負債率低，有能力抵抗樓市急劇下跌。

穆迪轉軚，因土地供應有限、本地人口增長等因素影響下，預計今年樓價會升8%至10%。（資料圖片）

分析師：最快6月重返去年歷史高位



對於穆迪轉軚，中原地產研究部高級聯席董事黃良昇就直言「搵嚟講」，他認為早前樓市只是進入調整期，中美貿易戰、美國加息等都只是藉口，樓市進入調整只是因為外界預期經濟增長差，而現時則預期慢慢轉好；他又相信中原CCL指數最快6月可重返去年歷史高位。

不過他指自己的估計較保守，相信樓市到頂位後會是心理關卡，出現爭持，「市民唔係買唔起樓，而係等，有心理壓力」，相信要倚靠外力才可升穿，「要好大嘅利好因素」。不過他提醒需要慎防政府「出招」，直言「政府唔會畀佢係咁升」。

美聯物業住宅部行政總裁布少明指，「外資行轉軚主因是本港樓市於3至4月出現升幅，除非下半年大跌，所以順勢轉軚」；他指中美貿易戰預期可以解決，而美國加息機會微，對樓市的不明朗因素已轉淡，所以樓市出現反彈。其中，中小型住宅的升幅咁多，「之前嘉湖山莊、太古城等都『跌過籠』，但始終樓市剛性需求太大，市場資金太多，所以出現『V型反彈』，相信市場會『追落去』。」

莊太量直言「大行都係跟消息做預測」，目前大多影響樓市的不利消息已除去，相信樓市將會重回去年歷史高位。（資料圖片）

經濟系教授：「大行都係跟消息」



中大經濟系副教授莊太量就直言，「大行都係跟消息做預測，好少大膽預測，之前太多不利消息」，又指自己於去年年底已表明今年3月樓市會回升，因為樓市每逢3年一個週期，「樓市好難長時間出現跌幅」，在經過半年時間的調整後，目前已經重回升軌，他指中美貿易戰進入談判階段，很多不利消息已消除，目前樓市已直逼去年高位。

他認為社會對置業的需求「經常有」，早前跌市令需求及購買力積聚約半年，目前開始爆發，加上內地資金一直流入，樓價將會重回去年歷史高位。