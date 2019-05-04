【新盤混戰．MONTARA】首輪賣500伙　料傍晚「一Q清枱」

日出康城MONTARA首輪推售500伙，市場消息指，截至上午11時半，大手時段已累沽59伙。

中原陳永傑：料首輪可於傍晚「一Q清枱」

中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，今日3個新盤開售共推逾1,100伙，創2016年9月後新高。該A組出席率逾7成，預計大手時段可沽出8成可售單位，又料首輪500伙可於傍晚「一Q清枱」。

他透露，該行投資者佔約4成，不少客人打算購入2伙，投資者擔心遲買會貴，故選擇以物業作保值工具。市況方面，他料本月一手可錄3,000宗成交，二手則錄約4,500宗至5,000宗成交。

美聯物業住宅部行政總裁布少明表示表示，新盤投資客佔4成，預計入伙時呎租約40元，回報約3厘。（林樂謙攝）

美聯布少明：最大手客擬4,000萬購4伙

美聯物業住宅部行政總裁布少明表示，該行有3組客打算購入4伙，其中最大手擬斥資逾4,000萬購4伙3房戶，看好該區住宅需求大而購入投資。該行客源約6成來自九龍，港島及新界客各佔2成。而其中投資客佔4成，預計入伙時呎租約40元，回報約3厘。

市況方面，他預期一手全月可錄3000宗成交，按月有明顯升幅。而二手則繼續缺盤，錄約3,500至4,000宗成交，樓價會呈現乾升現象，料本月升3%，回復去年高位。