【租置計劃】住戶人數減少不意味浪費　公屋戶應住得更寬敞

社會上總有少撮人敵視出租公屋，稱之須耗用大量公帑，未能善用房屋資源，進而倡議出售公屋，藉市場力量提升使用效率；經濟學者宋恩榮近日「接力」批評，稱出租公屋的住戶人數愈見下降，導致資源運用失去效率，甚至造成嚴重浪費。 此類的論述屢見不鮮，這群人總是效率至上，並以之為衡量房屋政策的唯一標準，甚至將基層住屋視為貨倉，只有將越多的居民「塞」進其中，方為高效，居民仿如貨物，其居住質素如何根本無關宏旨。事實上，港人住屋空間以狹小為名，公屋的居住面積標準就更顯落後，本就需要徹底檢討，改善基層戶的住屋質素，學者們反倒認為公屋須「放置」更多居民，簡直匪夷所思。

回顧過去論述，不少論者普遍指出過去公屋單位不斷增加，惟住戶人數反倒下降，進而推論公共房屋資源未能善用；至於出租公屋如何導致上述效果，有關論者訴諸數個理由：在目前公屋政策下，住戶分戶、離婚等行為創造了全新的公屋需求，並且拉低整體家庭住戶人數；另外，由於出租公屋未能自由轉換及出租，子女踏入社會後或因超出富戶入息要求、住近工作地點等原因，與父母分居，甚至另行申請公屋，間接自行分戶。

有關論者認為出售公屋可阻止分戶，減少離婚誘因；更可藉市場操作容許公屋戶換樓，從而減低子女因工作需要搬離父母的機會，進而提升公屋資源的使用效率。

「01觀點」早已分別回應，有關分戶、離婚之說難以站得住腳，皆因目前已有完善政策阻截住戶濫用分戶安排，近年相關數字已漸見下跌；再者，即使撇除租置計劃有否穩定婚姻穩定的作用不說，夫婦離異乃複雜社會問題，不宜以置業方式強行捆綁出了問題的婚姻關係。

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公屋住戶數目下降，箇中主因為家庭結構改變，與子女自組家庭、親人過身及住戶減少生育等情況有關；即使如論者所稱，有子女因富戶政策及工作需要搬離原來公屋單位，但成年子女總有另組家庭的需要，搬離父母自立只為時間問題。誠然，成年子女若能與父母同住、多代同堂不失為美事，但政府的責任始終應為確保年輕一代能覓得適切、可負擔的居所，而非抑壓子女自立需求，將新一代家庭與其長輩一併「塞進」公屋單位之內。

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毋庸置疑，公屋由政府以公帑資助興建，社會期望公屋資源能用得其所絕對有理，但公屋單位增加、住戶人數下降，公屋人均面積因而上升卻不見得為浪費房屋資源。過去，公屋單位的編配標準為每人不少75平方呎；而按2016年的統計數字，香港公營房屋住戶的人均居住面積中位數只有約124平方呎，遠低於全港人均居住面積中位數的161平方呎，並且只較2000年的約104平方呎上升約18.5%，與私人住宅於同期由人均161平方呎上升至194平方呎相形見絀。可見即使公屋戶人數下降，整體公屋戶的居住面積仍不理想。

再細看比較有機會「浪費」資源的公屋寬敞戶：房委會自1992年設立公屋寬敞戶標準，理論上規定凡超於標準戶須遷至另一個面積更「合適」的單位；雖然房委會多次檢討有關標準，惟一般寬敞戶的標準大致不變（見下表）。那麼公屋寬敞戶是否真得住得「過分」？以三人以上的寬敞戶標準為例，住戶的人均面積只要分別超過158呎、151呎、133呎及127呎，即便視為寬敞戶，惟這些家庭的人均面積均低於全港的人均居住面積中位數，只有二人戶標準僅僅超過中位數約一成半，及單人戶標準較為「合理」，可見寬敞戶的居住環境並非寬敞。

住戶人數 寬敞戶標準 室內樓面面積超越（平方呎） 人均寬敞戶標準 室內樓面面積超越（平方呎） 1人 269呎 269呎 2人 377呎 188呎 3人 473呎 158呎 4人 603呎 151呎 5人 667呎 133呎 6人 764呎 127呎 （來源：運房局文件）

港人住屋空間狹小，早已成國際笑柄，公屋家庭的居住環境則更見惡劣。當然，有論者總會指出，與公屋戶相比，居於劏房、籠屋等居所的住戶情況更為擠逼，但其實兩者並不構成矛盾，反而同樣需要政府從速正視。但有趣的是，有如宋恩榮的學者，一方面為香港「貴、細、擠」的住居惡況振臂疾呼，要求從速大規模填海造地，另一邊廂卻指公屋資源未盡善用，不「塞爆」公屋勢不罷休，實教人費解。事實上，住屋並非貨倉，住戶亦非貨物，任何人均有值得享有適切的住屋環境，絕無例外。