青衣長安邨呎售近1.8萬　逾31年樓齡公屋有價有市　全因這個理由

樓價回升，盛產「公屋王」的青衣長安邨「再獻新猷」，一個開放式單位於，近日在自由市場僅以264萬元沽出，呎價屬區內次高！

中原青衣青怡花園高級客戶經理盧雅俊稱，市場對細單位需求殷切，放盤十分搶手，該行剛促成青衣公屋長安邨安泊樓高層27室成交，實用面積150呎，屬開放式單位，於自由市場以264萬元沽出，實用呎價17,600元，呎價屬屋苑次高。

原業主則於1999年以12.03萬元購入單位，扣除補地價約144萬元，轉手帳面可獲利約108萬元。

租盤渴市 回報率近4厘

盧雅俊指，買家為投資者，相信簡單裝修後好快便可出租，參考同類單位市值租金每月約8,000餘元計，料租金回報逾3.6厘。有銀行日前推早針對新客的港元定期存款優惠，3個月利率為1.9厘，6個月利率則為2厘，惟合資格資金金額為100萬元，比較之下，購入該開放式單位的回報，比起銀行存款划算得多。

另外，據圖則及代理資料，該單位設傳統梗廚，浴室亦有窗，兩者面積約15呎及18呎；另一煞食之處為窗戶對正藍巴勒海峽，外望海景及青衣城2期花園園林；而且安泊樓大門有天橋直達青衣城，往港鐵青衣站只需5分鐘，可見地理位置優越。

代理料單位月租約8,000餘元，租金回報逾3.6厘。（資料圖片）

最貴呎價去年5月誕生

至於長安邨呎價最貴的，為去年5月成交的長安邨安泊樓高層6室，一個同樣是面積150呎開放式單位，以自由市場價280萬元成交，呎價18,667元，同時亦刷新全港最貴公屋紀錄。

當時中原區域營業經理梁岳宏表示，新買家是父母資助的首置客。原業主在1999年用「綠表」形式以6.78萬元購入單位，估計補地價金額約150萬元，買家帳面獲利約123萬元。

青衣長安邨「公屋王」呎價18667元 貴絶全港

翻查中原地產研究部的資料，1988年入伙、有逾31年樓齡的青衣長安邨，為去年買賣登記宗數最多的公屋屋苑，一共有49宗，總值達1.3億元。盧雅俊直言，去年已經將放盤「銷晒」，目前樓市暢旺下，青衣長安邨大部分業主均已「封盤」不賣，「業主賣咗好難買番，好多沽盤都可能是老人家離世後，子女不是住在青衣，所以將單位放售。」