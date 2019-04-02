【社區踩場・驗樓】香島千呎豪宅近乎零瑕疵　驗樓師：A級水平

香島 (Island Garden)位於筲箕灣， 距離最近的港鐵站筲箕灣站約10至15分鐘路程。有業主日前購入香島 (Island Garden) 一個四房兩廁一工人房單位，位置面向綠野山林，環境舒適。香港01邀請資深驗樓師賴達明上門進行詳細檢驗，發現單位竟然近乎無瑕疵，只有廁所及窗戶有少許問題，罕有被評價97分A級水平。 影片：譚威權

香島位於柴灣道33號，屬於南豐集團旗下項目，全苑一共四座，合共提供470個單位。有業主早前購入一個香島一座中層單位，實用面積為1051呎，成交價近三千萬元。經驗樓師賴達明檢驗後，只發現主廁、廚房及窗戶有少許問題，整體表現良好，牆身也沒有出現常見的滲漏問題，整體評分高達97分。「早前也驗過香島的單位，同樣都是很高水平，所以也是意料之中。」

香島中層千呎單位，約三千萬成交價，三房兩廁一廚房，有露台。（廖俊升攝）

主浴室的洗手盤有裝斜問題

賴達明指，主要扣分的位置為廁所潔具，主浴室的洗手盤有裝斜問題，建議業主重裝，而客廁的座廁水箱並未穩固，容易撞牆，故建議水箱背唧膠穩固，「重災區是在主廁的位置，兩個洗手盤有裝斜的情況，其中一個洗手盤斜得比較明顯，整個洗手盤都扭斜了。」而露台兩塊圍欄玻璃有崩及有花。

賴達明續指，鋪磚方面，主浴室的浴缸側栓口板尚未唧膠封好，由於浴缸旁是企缸淋浴間，若然開水沐浴，則可能會入水、而主浴室的浴缸飾燈層架，就有兩個大孔未填好易入水。

浴室浴缸燈箱有大洞未封好。（譚威權攝）

廚房幕牆框邊欠膠邊，由於該處近廚房洗碗盤，故較易入水積水；而主浴室櫃門鬆，主浴室浴缸的水龍頭未安裝穩固易鬆動；露台玻璃門輕微刮花，打磨即可，毋須更換。

「主要扣分位有三方面，第一是圍欄，玻璃有明顯崩花的情況；第二是潔具，主廁和客廁都有潔具未裝好的情況出現；第三是鋪磚，燈箱有位置未封好。」最後，賴達明對這個單位作出整體驗樓評分，分數高達97分，屬極佳A級水平，「整體來說都是很好的單位。這個單位本身面積比較大，取高分是比較難，取得97分是十分難得，亦都反映整體施工質素屬於優良。」