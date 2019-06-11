「劏場」業主組聯盟　冀政府用公帑買劏舖作社福設施

政府早前在《財政預算案》宣布，未來3年擬擲200億元購入商用物業，以作社福設施。

本港其中十個「劏場」，包括位於荃灣的「地皇廣場」、尖沙咀的「首都廣場」、銅鑼灣的「銅鑼廣場」及大埔的「大日子」等，涉及24萬平方呎。有關「劏場」業主組成「劏場聯盟」，要求政府優先考慮購入「劏場」。聯盟認為，若果方案真的以200億購買61萬呎商用物業，平均呎價將超過3萬元，實屬高價，亦有托市之嫌，因此提出「購入劏舖草案」。

指政府不應只與大發展商接洽

草案提出要求政府成立委員會後，主動接觸各劏場的業主提出收購，不能只與大發展商接洽；「劏場聯盟」會就十個劏場的個別情況，建議合乎市場需求的價格，以及成員將作為與政府相關委員會的聯絡單位，協助政府與各劏場逾2,000名業主溝通，目標增取每個劏場達最少7成業主支持。

劏場聯盟代表向政府表達三大訴求，包括要求政府提案丶市值洽購及聯盟統籌。（大會提供）

李根興：三贏局面

「劏場聯盟」稱，部分劏場更已獲得接近七成業主簽名支持草案。協助聯盟的盛滙商舖基金創辦人李根興表示，劏場業權分散，政府未必考慮購入，成立聯盟的目的是要協助統一業主的意見。

李根興認為，大部分劏場處於市區優越地段，面積大亦由地舖至3樓不等，符合政府購入物業的要求；而且現時所有劏場舖位價值已大跌，貶值超過五、六成是等閒事，認為政府與其用天價買入物業，不如與劏場業主接洽，以合理市場價錢成交，既可以鬆綁劏場業主多年受物業捆綁的資金，又更可善用200億元，還有利建設社福設施，達三贏局面。

不過李根興坦言，不排除會有個別業主反對，但指出，政府於95年至98年期間購入63個物業作社福措施，其中26個是2,000呎以下，因此相信，個別業主反對不影響政府購入劏場：「業主都希望止蝕，而且做社福措施，最緊要係過到消防條例。」

劏場不時出現零星蝕讓成交，他強調，要市價是指劏場毗鄰的大面積舖位的成交價，劏場蝕讓成交，不能與整個商場的價格作比較，又重申，業主已經有心理準備，收購價比自己的買入價為低。

李根興指，現時所有劏場舖位價值已大跌，貶值超過五、六成。（許世豪攝）

收約70%聯署

「劏場聯盟」發言人地皇之光管理有限公司代表王榮梅稱，荃灣地皇廣場目前有約235個單位，目前已集合近200簽名，即約7成業權，未來將繼續聯合業主簽名；又指若政府有意收購，會直接賣予政府，不會考慮賣予其他劏場大業主。

至於銅鑼灣銅鑼廣場業主委員會二樓業主主席高倩芝表示，廣場二樓已集合全層業主同意，將全層舖位招標出售，目前市值約2億元，若政府有意購入將會配合。