高銀暫停出資購啟德地　獨董石禮謙﹕社會存矛盾看淡香港市場前景

高銀金融（0530）昨日（10日）召開緊急董事會會議，集團3名執行董事（即周曉軍、黃睿及許惠敏）及3名獨立非執行董事（即石禮謙議員(GBS, JP) 、鄧耀榮及黃偉樑）認為近期發生社會矛盾和經濟不穩定對香港商業地產市場產生負面影響，所以投票贊成暫停向投標人提供財務資助以清付地價餘額，涉資不低於111億元。

獨立非執行董事石禮謙於電話會議上，未有正面提到有關決定是否涉及近日的政治因素，但承認受商業因素影響，所以要求集團暫停出資購啟德商業地王。

石禮謙提到，對逃犯條例修訂案有正面看法，但社會現存有矛盾，加上香港經濟受中美貿易戰因素影響，已經存在風險，令他看淡香港市場的前境。

他指出，當初公司落標時跟現在的經濟情況已經不同，現時很多經濟數據已表明香港經濟出現急速轉變，而自己屬於「穩陣派」，所以要求集團暫停出資購買啟德商業地王。

高銀主席潘蘇通指，看好啟德地王發展，對今次董事會決定感到非常失望。（資料圖片）

潘蘇通直指石禮謙對香港「睇得太淡」

主席潘蘇通則持另一個看法，直指石禮謙對香港市場「睇得太淡」，而自己仍是非常看好香港的住宅及商業市場。

他提到，對高銀早前投得這塊啟德地王是「好開心」，認為這塊地皮地段仍是十分好，理應與高銀另一塊啟德地可以產生協同效應，集團投得這塊地皮是非常難得。潘蘇通進一步指出，若下次要再投得同一個項目或需要150億元，相信若集團放棄地皮或會「走寶」。

他強調，雖然今次暫停出資購買啟德商業地王，就算撻訂，涉及費用對集團財政沒有影響，而且另一塊啟德住宅地的發展進度不會受到影響，而未來仍會出價投其他市區地。

他又指，自己仍想私人出資競投這塊地皮，強調自己對香港市場仍是充滿信心。