美聯黃建業︰利淡因素截斷樓市升勢　料樓價短線「窄幅上落」

中美貿易戰再起風雲，香港股市應聲下跌，然而樓價卻處歷史高位，美聯集團主席黃建業出席樓市講座時表示，相信樓價「短期見頂」，料有機會從高位向下調整。但他補充，基於本地樓市「供求失衡」問題愈來愈嚴重，加上美國停止加息，對樓價形成支持，故預期樓價短線「窄幅上落」，長線難有大跌之虞。

中美貿易衝突​ 如「狼來了」

黃建業認為，單計過去10年，香港樓市曾經歷多次調整期，包括金融海嘯、歐債危機、A股熔斷，以及去年的貿易戰，皆曾觸發樓價回調，惟以去年貿易戰的樓市調整期最短，僅有5個月，而且跌幅只有1成，相較恒生指數一度較高位大跌26%，樓市的抗跌力明顯更強。今年的情況亦復如此，年初樓市因中美關係緩和，重拾升軌，樓價即出現「報復式反彈」。

不過，若外圍市況繼續惡化，本地樓市自難獨善其身。黃建業以「第二次狼來了」來形容今年的中美貿易衝突，指出是否真的大規模爆發甚至加劇，就如「狼來了」般屬未知之數，但是現時利淡因素已經抬頭，外有貿易戰困擾，內有政治爭拗拖累，勢必截斷樓市升勢，樓價短期見頂，有機會從高位輕微向下調整，但暴跌的可能性不大，預計下跌幅度將不會超出去年，料跌幅僅有單位數水平，於窄幅上落。

供求失衡愈趨嚴重

黃建業認為，樓價難跌的主要原因，是房屋供應的供求長期失衡，而且問題愈趨嚴重，未來十年總房屋供應目標由46萬個下調至45萬個，雖然只輕微下降約2%，惟公私營建屋比例卻同時由原來的6:4改為7:3，令私樓單位供應目標僅得135,000個，減幅多達約25%。更重要的是香港土地有限，造地非常困難，社會紛擾難達共識，整體住宅供應勢難激增，一手私人住宅供應將日漸回軟，未來「供求失衡」的問題將更加嚴重，為樓市持續加溫。

黃建業總結未來樓市走勢，指出除非中美關係大幅改善，否則樓價短期難免調整，但只要政經問題不致嚴重動搖中港經濟的根本，難以對樓價構成大幅下調的壓力。