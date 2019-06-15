【移民台灣】憧憬自由、生活壓力較輕　5個吸引港人移居台灣原因

常聽到身邊朋友都說想移民，要說移民的原因，大家應該也都是為了能夠尋找到好的發展，生活工作環境而選擇移民。不少香港人移民台灣，這樣移民主要原因是有哪些呢？根據香港中文大學亞太研究所2019年發表的調查報告，受訪問的708人當中，有34%人表示有移民的打算，當中以18到30歲，以及31到50歲的青年、中年人士為主。

發展港人移民主要原因為「香港政治爭拗太嚴重」、「居住環境擠迫／不理想」以及「不滿意政治制度」。（資料圖片／林若勤攝）

移民的眾多原因當中，發展港人移民主要原因為「香港政治爭拗太嚴重」、「居住環境擠迫／不理想」以及「不滿意政治制度」。調查報告又發現，最受港人移民歡迎的地區，頭三位分別是澳洲、加拿大及台灣，原因是大部份人都認為這些地區「居住環境寬敞」、「社會制度較完善」、「生活較香港悠閒」等等。

香港人憧憬自由社會

雖然台灣發展沒有香港那麼好，上班族薪金微薄，有一些擁有大學學位的年青人，平均起薪點不足台幣25000元，即只有港幣6000元左右，但這些東西也無阻香港人，特別是年青人移民逃離香港的慾望。移民台灣的條件及要求比普遍的歐美國家較低，而且生活指數平均也比香港低廉，語言文化相近，加上對自由社會氣氛的憧憬等原因，因此台灣成為不少香港年輕人的移民首選，申請台灣居留權的人數愈來愈多。

人工低也無阻香港人，特別是年青人移民逃離香港的慾望。（資料圖片／盧翊銘攝）

1. 香港社會問題嚴重

香港最近局勢混亂，就算連學生時期應該是要歡樂渡過的時期，但仍要面對重大的學業、考試壓力，要準備為前途鋪路，而踏入社會之後，卻往往發現學無所用，加上薪水不成比例、工時長、苦無晉升機會。就算有很好的想法和一筆小錢，在香港也沒有機會創業，因為創業成本太高。不少香港人對社會和政治環境失望，對香港及自身未來感到不安，雖然多番嘗試改變自己及社會，卻終究徒勞無功。而且社會也發生很多不幸事件，例如年輕人、學生自殺不斷。以上種種因素帶來一股負面情緒，加劇了香港年青人「逃離香港」的心態。

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