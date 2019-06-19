新世界近7.4億元收購北角皇都戲院　已申強拍現持逾9成業權

市區土地罕有，不少發展商以申請舊樓強拍增加土地儲備。新世界（0017）最近以7.37億元收購北角皇都戲院大廈的戲院及3個地舖，收購後將持有該大廈逾9成業權。

土地註冊處顯示，皇都戲院大廈戲院部分以及3個地舖，最新於上月由Orient Sea Investments Limited以7.37億元購入，為新世界或關聯人士。集團已擁該大廈約82%業權，去年已申請土地強拍，未能收購部分中，以戲院佔約1成業權最具影響力。

皇都戲院大廈位於北角英皇道271至291號，由住宅、商用及前皇都戲院部分組成，面積約36,200平方呎，若重建成住宅，地積比可達10倍，可建樓面面積約36.2萬方呎，若作商廈發展，地積比可提高至15倍，可建樓面面積達52.5萬方呎。

皇都戲院屋頂採獨特的飛拱建築，已獲古諮會評定為一級歷史建築物。（「活現香港」陳智遠提供）

陸海通家族持戲院​部分 61年升值約490倍​

皇都戲院前身為璇宮戲院，於1952年12月落成，是一座單幢式戲院，屋頂採獨特的飛拱建築，已獲古諮會評定為一級歷史建築物。而皇都戲院大廈及商場則於1959年落成。隨著戲院式微，皇都戲院於1997年停業，現時用作商場，另有南北兩座住宅大廈。

資料顯示，皇都戲院樓齡約67年，被收購的戲院及商舖部分原由陸海通家族持有，於1958年以約150萬元購入發展，是次轉手帳面賺約7.35億元，持有約61年，升值約490倍。