御半山II期及瑧頤明開售　前者已收1965票　四大新盤將陷混戰

貿易戰有緩和跡象，發展商紛紛推盤應市，四大新盤將陷入混戰。新地（0016）的屯門御半山II期及新世界（0016）的元朗瑧頤，明日（22日）共推售260伙。另外，會德豐地產的日出康城Grand MONTARA及永泰（0369）屯門掃管笏OMA OMA亦已開始收票，預期月內出擊。

御半山II期累收超購逾14倍

御半山II期早前推出216伙，戶型涵蓋開放式至三房，首推折實平均呎價15,166元，其中折實售600萬元以下有86伙，入場開放式單位是2A座1J室，實用面積250方呎，折實售價432.2萬。發展商累收逾1,965票，超額認購逾14倍，明日將推售130伙，最快下周進行次輪銷售，加推將有加價空間。

瑧頤同樣已推出200伙，主打一房及兩房單位，首張價單平均呎價16,266元，折實售600萬元以下有133伙，入場單位是2樓A5室，實用面積239方呎，折實售價398.6萬元。明日將發售130伙。

會德豐地產的日出康城Grand MONTARA首批推出101伙，其中三房單位佔52%，折實平均呎價13,999元。（梁鵬威攝）

Grand MONTARA今日起收票

除了明日發售的兩新界盤，上月曾收逾1.8萬票的「收票王」的MONTARA項目7B期亦蓄勢待發。Grand MONTARA首批推出101伙，其中三房單位佔52%，折實平均呎價13,999元。會德豐地產市務助理總經理陳惠慈表示，今日早上11時起開放示範單位予公眾參觀及收票，首3小時已錄逾1,000人次參觀，會視乎收票情況再決定加推。

有市場消息指出，項目已收票1,000張。

另一新界盤的OMA OMA則主打細單位，首批98伙均低於600萬元，平均折實呎價12,463元，入場1房單位為1B座5樓D室，實用面積318平方呎，售價399.88萬元。項目同樣今日起開放示位予及收票，執行董事兼銷售及市務總監鍾志霖表示，最快於本月內開售，亦有機會在短期內加推單位。有傳已收票30張。