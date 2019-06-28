戴德梁行：九龍站上蓋商業地或涉數百億元　料發展商合組財團競投

政府公布本財年第二季將推出兩幅住宅地，涉及1,350伙，另推出兩幅商業地。戴德梁行香港估價及顧問服務部執行董事黃儉邦認為，政府今次推出土地表面現上單位數量比第一季項目少，但仍看出政府努力推出土地的決心。近期經濟不明朗因素影響投資者意欲，但如未來中美貿戰談判轉明朗，加上預期美國會進一步減息，估預計下半年樓市將會趨向鞏固平穩。

黃儉邦續稱，近期一手市場成交活躍，加上日前華潤置地及保利置業投得啟德住宅地，價格符合市場預期，反映發展商對後市前景有信心，市民對住宅剛性需求仍然強烈。惟未來住宅供應長遠仍然短缺，政府應從多方面努力覓地，長遠解決住屋短缺問題。

九龍站上蓋地料由合組財團競投

至於來季推出的兩幅商業地，黃儉邦認為，其中的九龍高鐵站連上蓋地皮，是九龍站一帶近10年來最大面積的商業用地，賣地總金額可涉及數百億元。由於面積和金額較大，預期發展商會以合組財團形式競投，以分攤風險。

另外，現時九龍站上蓋的甲級寫字樓環球商業中心（ICC）空置率一直維持低水平，反映市場、尤其是金融銀行業的租戶對該區的寫字樓需求殷切。高鐵總站上蓋地皮的寫字樓項目落成後，將為同區以及現處於中區的租戶提供搬遷或擴充的另一選擇，同時也會令九龍站一帶的商圈發展更加成熟。