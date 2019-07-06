屯門菁雋吸引數百人睇樓 　夫婦讚128呎「龍床盤」入場費夠平

屯門「龍床盤」菁雋減價三成重推，當中128平方呎「龍床」單位折實售價173.8萬，成為市場熱話。次批36伙單位今早11時開放示範單位，有興趣買家可先「入飛」，料下星期初公布銷售安排。

現場所見，烈日之下，不足10分鐘已有數百人前來排隊睇樓，其後「人龍」更幾近圍住整個樓盤，有排隊人士嘆「熱都要睇下」、「平過車位」。

排隊睇樓的黃氏夫婦指，本身已有一個物業，今次目標買入128呎細單位作投資用途，原因是入場費夠平，「希望可以賺錢」。黃生指，「投資成本比較低，首期都係二十零萬，攞少少錢博下」，他又指新盤地點比較方便，「輕鐵一兩個站就okay」，鄰近大學和醫院，不能賣出也可作收租用途。

黃氏夫婦考慮買入128呎細單位作投資用途。（區嘉俊攝）

睇樓客陳先生指，與女友準備結婚，對菁雋的兩房單位有興趣，二人預算400至500萬元，因比較過同區樓盤的兩房單位，10幾年樓齡及多10呎，樓價需要580至590萬元，加上他本身在屯門醫院工作，到菁雋路程僅約10分鐘，故來睇樓再決定是否「入飛」。

較年長的廖先生指，來睇樓是「無錢囉，貪佢平嚟睇下」，但表明對128呎「龍床盤」沒有興趣，「起碼最細都一房啦，仲細到點呀，睇下擺唔擺到張床，連張床擺唔到買嚟做咩」，又道「住唔住得落人睇你家庭開支，有錢邊個唔知道可以住千幾呎地方」。

陳先生跟女友準備結婚，考慮買入菁雋的兩房單位。（區嘉俊攝）

據悉管理費為每呎4.5元

記者今早到菁雋直擊，從兆康西鐵站出發，轉乘輕鐵到景峰站，然後步行往樓盤，約需時15分鐘，附近有超市，便利店，食肆等可應付基本需要。

菁雋為單棟樓共有3部電梯出入，由開放參觀的16樓可見，一層共有36個單位，最大的兩房單位景觀最為開揚，可望見河景和鐵路，但並不包括在今批價單內，而一房單位則可遠望附近的足球場。

以單棟樓計，菁雋會所設施不俗，設有KTV房、健身室、瑜珈房、宴會廳、可供燒烤的平台，以及淋浴設施等。據悉，發展商目標希望收取每呎4.5元的管理費，意味最細單位128呎計算，管理費最平為576元。