【直擊】菁雋128呎「龍床盤」現樓曝光　開放式廳堂「一眼睇晒」

佳源國際（2768）及陞域集團旗下「龍床盤」屯門菁雋，昨日宣佈減價重推，128平方呎「龍床」單位，折實後最平售173萬元，折實呎價約13,577元。據了解，發展商今日（5日）率先安排地產代理優先參觀現樓單位，亦開放了16樓31室的「龍床」單位。

從代理提供的片段，單位可說是「一眼睇晒」，一入屋就是開放式廳堂，門的右手邊是雪櫃，前方左邊是一個迷你開放式廚房，工作枱上裝有鋅盤及電子爐具，但已經沒有額外空間，若果有需要處理食材，或要先將鋅盤覆蓋好才可以。

而開放式廚房的另一邊是浴室，內有一個梯形設計的浴室櫃。總括而言，128方呎的單位，扣除浴室等，實用面積只有約88方呎，已包括開放式廳堂及開放式廚房。

代理料市場反應熱烈

發展商日前公布第2號價單，加推的36伙，實用面積128至227呎，並提供60天即供等最高22%折扣，以上述單位為例，16樓31室定價為249.7萬元，折實後最平194.7萬元。

中原地產天水圍區副區域營業經理文家輝指，發展商減價後，相信市場反應會轉趨熱烈，將吸引不少投資客，「附近御半山都賣得唔錯，而且係民生區，而且價錢平，區內都搵唔到銀碼咁細的樓。」

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另外，代理亦提供同層25室的開放式單位現樓照片，實用面積171呎，不過該單位並不屬今次價單範圍內。