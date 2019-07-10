日本地價連升4年　背後原因除了訪日客　原來是老人家！

前往日本置業成為其中一個熱門議題，主要是看中了當地旅客數目年年創新高，希望購入物業後可以放租，帶動當地物業市場持續興旺，樓價自然節節攀升。日本國稅廳公布，截至1月1日全國公路沿線價格平均按年上升1.3%，連續4年上漲，升幅更是4年最高。近年訪日旅客增加，推高大城市地價不難明白，但原來地價上升的另一主因，竟然是垂垂老矣的老人家！

今次報告調查了全國約32萬個地點的地價，當中包括大城市至鄉村。近年訪日客由東京、大阪、京都擴散到其他城市，例如福岡、金澤等，帶動當地商業及地價向上。

熱門旅遊地沖繩 地價大升8.3%

《日本經濟新聞》指出，訪日客較多的地區，近年興建大量酒店和商業設施，因此地價上升較快，例如近年大熱的沖繩縣，升幅高達8.3%，明顯高於東京都的4.9%。

石川縣的地價27年來首次上漲，升幅為0.7%，最重要原因是金澤市帶起，當地酒店房間數目，與5倍人口的名古屋市相當。而同樣27年首次回升的大分縣，因別府市和由布市等溫泉勝地而大受歡迎。

近年沖繩深受訪日旅客歡迎，地價按年勁升8.3%，較2018年的4%明顯擴大。（視覺中國）

而樓價上升的另一因素，竟然是老人家推高樓價。不過並不是說老人家炒樓，而是有實際需求。

長者希望生活方便 搬近醫院、車站

原來，近年不少長者都搬去接近醫院的地區，特別是原居住在較偏遠地方的長者，為了生活方便而搬去有車站和商業設施的城市。

在這種情況下，原先長年下滑的城市中心區域地價，逐漸變得平穩。

老人家搬走 弱勢地區經濟或更差

而老人家搬走，卻令本來就人口稀少的地區變得更弱勢。福井縣及和歌山縣地價跌幅擴大，滋賀縣地價亦由升轉跌。地價下跌反映了當地商業活動減少，消費減少直接打擊經濟，難以吸引新居民搬入，容易造成惡性循環。

日本樓價之後上升，人們開始意識到地產過熱，據日本都市未來綜合研究所資料，2018年日本不動產交易額只有3.6萬億日圓，是2012年度之後首次跌穿4萬億日圓。